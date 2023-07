Oluje prijete većem dijelu zemlje, izdana upozorenja: Moguće su bujične poplave, jak vjetra i tuča

Vrućine će na kopnu dana zamijeniti kiša i grmljavina. DHMZ je izdao upozorenja za cijelu zemlju. Upaljen je narančasti Meteoalarm za veći dio regija u zemlji gdje su mjestimice mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i olujnim vjetrom. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorava DHMZ. Za splitsku regiju upaljen je crveni alarm zbog velikih vrućina.

Video Klimatologija o oluji koja je pogodila Zagreb: 'Ovo je jedan izdvojeni slučaj nestabilnosti'

Danas će u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu biti promjenljivo i vrlo nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, prijepodne uglavnom na sjeverozapadu zemlje, a popodne i navečer očekuju se češći, ponegdje i intenzivniji pljuskovi. Lokalno je vjerojatno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom. U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće te uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu i sjeverozapadnjak, a navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 30 do 35 °C.

Foto: DHMZ

U petak će prevladavati sunčano, mjestimice uz umjerenu naoblaku. Lokalno je moguć još poneki pljusak, ponajprije u gorju. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. U noći i ujutro podno Velebita mjestimice jaka bura, lokalno moguće i s olujnim udarima.

GALERIJA Iznenadna oluja u Zagrebu

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 20 na kopnu te između 20 i 25 °C na moru. Najviša dnevna uglavnom do 30 do 34 °C, samo ponegdje u gorju malo niža.

Vide: Oluja koja je iznenadila Zagrepčane srušila stablo na automobil

"Danas će vrućine na kopnu većinom zamijeniti upozorenja na grmljavinsko nevrijeme koje je najvjerojatnije na sjeveru, a pljuskovi će popodne biti česti. Zatim većinom sunčano, najprije uz dva temperaturno ugodnija dana, a od nedjelje novi toplinski val s dnevnom temperaturom oko 35°C, pa i više. Na moru se toplinski val nastavlja, zbog toplih i vrlo toplih noći koje ne pružaju predah, te dnevne vrućine, pogotovo potkraj tjedna i početkom idućeg. Nebom će dominirati sunce, a sjeverozapadnjak i jugozapadnjak nakon juga i bure. A samo će u četvrtak na sjevernom Jadranu biti nestabilnije uz mjestimice pljuskove i grmljavinu, sažeta je prognoza koju je za HRT pripremio Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.