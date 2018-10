Ovaj ste video proteklih dana najčešće gledali, a sada je otkrivena prava istina!

Prošli mjesec Ruskinja Anna Dovgaljuk (20) privukla je pozornost javnosti objavivši snimku na kojoj su njezine aktivistice zalijevale izbjeljivačem muškarce u podzemnoj željeznici jer sjede raširenih nogu.

Feministice su željele pokazati muškarcima da ne bi trebali pokazivati svoju ''alfa-metodu u podzemnoj željeznici među ženama i djecom'' te da zbog toga zaslužuju prijezir.

Iako se snimka proširila internetom te je izazvala lavinu komentara, sada se oglasio jedan od muškaraca koji je bio zaliven te tvrdi kako je riječ samo o reklami i da su aktivistice zalijevale plaćene glumce.

– Prolijevale su vodu na nas – rekao je on, piše The Verge, a video je snimao studio My Duck’s Vision.

Nakon objave kako se radi o reklami, 20-godišnjakinja uklonila je video sa svojeg YouTube kanala, a proširile su se glasine kako je riječ o antifeminističkoj kampanji u kojoj su se djevojke zapravo rugale onima koje se zalažu za ženska prava.