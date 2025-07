Odvjetnik otkrio: 'Ovo je pitanje na koje nikada ne smijete odgovoriti kad vas zaustavi policija'

Kada vas policija zaustavi, postoji jedno pitanje na koje nikako ne biste trebali odgovoriti – iako se na prvi pogled čini bezazleno, odgovor bi vam mogao donijeti probleme. Mnogi ljudi osjećaju nervozu kada ih zaustavi policija, ali ključno je razumjeti svoja prava i znati kako se ponašati u takvim situacijama. Jedan odvjetnik istaknuo je nešto na što nikada ne biste trebali odgovoriti, bez obzira na okolnosti – i možda nije ono što očekujete. Poznat kao @tiktokstreetlawyer na TikToku, ovaj stručnjak redovito dijeli savjete kako bi se znali zaštititi i razumjeli svoja prava. Njegov viralni video prikupio je više od 1,3 milijuna pregleda na društvenoj mreži, u kojem jasno objašnjava o kojem se pitanju radi i kako se trebate postaviti.

Vjerovali ili ne, to nema veze s alkoholom ili skrivanjem stvari u prtljažniku – radi se o nečemu što zvuči puno bezazlenije. "Evo pitanja na koje nikad ne biste smjeli odgovoriti ni za milijun godina, a da ne znate za koje kazneno djelo ste optuženi. To je ono pitanje kada vas policija zaustavi u automobilu i službenik vas pita: 'Znate li zašto sam vas zaustavio?'", objasnio je. Pitanje zvuči nevino, ali odvjetnik upozorava da dvaput razmislite prije nego što pokušate pogoditi točan odgovor – osim ako niste "čitač misli". Iako bi vaš instinkt mogao biti da spomenete neki manji prekršaj kojeg se sjećate – primjerice, možda ste zaboravili upaliti žmigavac nekoliko minuta ranije – pravi odgovor je: ne odgovarati uopće.

Odvjetnik nastavlja: "Ne znate točno što prolazi kroz glavu tog policajca, zar ne? Pa zašto onda govorite bez informacija od njega?" Ako mislite da policajac samo želi da priznate ono što ste učinili krivo, razmislite ponovno. Dodaje: "Samo malo, poslušajte me do kraja. Problem s ovim klasičnim pitanjem prilikom policijskog zaustavljanja je taj što može biti trik-pitanje." Zašto bi policajac postavljao takvo pitanje? Prema odvjetniku, to je osmišljeno da "zatekne vozače nespremne, prije nego što shvate da pravno nisu dužni odgovoriti na to pitanje."

"Zamislite da to nije trik pitanje i bez da znate za koje ste djelo optuženi odgovorite: 'Zato što sam prošao kroz crveno. Zato što sam vozio prebrzo. Zato što sam jeo kebab. Zato što sam Muffin Man.' "Upravo ste priznali četiri kaznena djela, a policajac je možda mislio samo na jedno – pod pretpostavkom da je uopće imao dokaze za išta." Na temelju vaše spekulacije o tome što policajac misli, to sada postaju priznanja. Problem, kako dalje pojašnjava, je u tome što: "To se može koristiti protiv vas na sudu."

Njegov savjet? Zadržite odgovor jednostavnim: "Gospodine policajče, recite mi vi." Kad dobijete tu informaciju, "u boljoj ste poziciji odlučiti želite li govoriti ili ne – to je vaš izbor." Zaključuje: "Priznanje manjem prometnom prekršaju moglo bi vas poštedjeti suda, a možda čak dobijete i samo savjet o sigurnosti. Odgovaranje na policijska pitanja iz neznanja i nagađanja povećava rizik da završite na sudu i da priznate da ste – Muffin Man." Mnogi su u komentarima podijelili svoje mišljenje o odvjetnikovom savjetu. Jedan gledatelj je napisao: "Počeo bih paničariti i priznavati stvari koje nisam ni učinio." Drugi je dodao: "Ništa ne znam, uvijek," dok je treći rekao: "Ako ti ne znaš, neću ti ni ja reći."