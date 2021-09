Odvjetnik bivšeg župana: 'Matija Posavec je u lošem stanju. Odrekao se plaća na koje ima pravo'

Josip Grivec, zamjenik župana Međimurske županije kazao je kako stvari funkcioniraju posve normalno u županiji nakon uhićenja sad već bivšeg župana Matije Posavca.

Podsjećamo, on je uhićen u petak pod sumnjom za primanje mita u iznosu od 10.000 kuna i pogodovanje pri zapošljavanju. On je dao ostavku na svoju poziciju i u subotu priznao USKOK-u djela koja mu se stavljaju na teret.

- Naravno da smo svi bili iznenanđeni i nije nam lako, ali kao županija smo ok. Matija i ja smo se kratko sastali. On nije baš u formi, no neke stvari moramo komunicirati bez obzira na to u kojoj mjeri sam ja s nečime upoznat, a s nečim i nisam. Moram reći da nikada nije nijednom uzeo neku dnevnicu i odriče se ovih šest plaća na koje ima pravo - kazao je Grivec za N1.

Objasnio je kako njih dvojica nisu pričali o uhićenju.

- Ne znam planira li aktivirati saborski mandat, nisam ga ni pitao. Kratko smo se susreli kako bismo dogovorili daljnju komunikaciju. Ni o izborima nismo razgovarali, njih raspisuje Vlada i tko želi, kandidirat će se - rekao je.

Davorin Zlatarek, odvjetnik Matije Posavca kazao je da je Posavec u lošem stanju i žao mu je. Prema njegovim riječima, on ne razmišlja za sad o politici i odrekao se prava na plaću koje ima, te nije još donio odluku o aktiviranju saborskog mandata.

