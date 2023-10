Odluka o izručenju BBB-a odgođena, odvjetnik tvrdi: Nije ni bio u Grčkoj

Prvo se mislilo kako će odluka o izručenju BBB-a koji su prije tri tjedna na zahtjev grčkog pravosuđa uhićeni u Zagrebu biti donesena u četvrtak, ali je izvanraspravno vijeće zagrebačkog Županijskog suda, nakon sjednice koja je potrajala gotovo tri sata, donošenje te odluke odgodilo za danas. Ta je nova sjednica održana, a ni nakon nje nije poznato kakva sudbina čeka dvojicu privedenih navijača. Odluka o jednome od njih opet je odgođena jer je hrvatski sud od Grčke tražio da nadopuni europski uhidbeni nalog (EUN), odnosno da u njega ubaci dodatne informacije i obavijesti koje su sudu potrebne za odlučivanje o izvršenju EUN-a. O drugom BBB-u sud će odlučivati idući tjedan.

– Moj klijent nije ni bio u Grčkoj, ja sam sudu predao sve dokaze koji nesumnjivo utvrđuju da je on u to vrijeme kada su dolje izbili neredi bio u Zagrebu. Njegova osobna iskaznica je završila kod kolege s posla koji je bio u Grčkoj, a koja je nađena u torbi tog kolege. Na temelju te indicije grčko pravosuđe izdalo je EUN. On nije ni evidentiran prilikom prelaska granice, a nije ni mogao biti evidentiran jer mu je osobna iskaznica istekla, pa bi, da je s njom i pokušao preći granicu, bio vraćen u Hrvatsku – pojasnio je Hrvoje Lukavec, odvjetnik jednog od uhićenih BBB-a. Dodao je i kako država koja izdaje EUN mora u uhidbeni nalog staviti stupanj sudioništva određene osobe, dakle mora razjasniti na koji je način ta osoba sudjelovala u zločinačkom udruženju i činjenju kaznenih djela.

– Ako osoba uopće nije bila u Grčkoj, kao što moj klijent očito nije, to dovoljno govori o ozbiljnosti grčkih istražnih organa koji nisu uspjeli ni utvrditi da je ta osoba bila tamo, a terete je za sudjelovanje u zločinačkom udruživanju u Grčkoj. Upravo je to zločinačko udruženje posebno delikatno jer su same grčke vlasti u EUN-u priznale da je veći dio počinjenja tog kaznenog djela učinjen u Hrvatskoj. Znači oni traže od RH da pogazi svoj suverenitet i da prepusti suđenje Grčkoj za kazneno djelo koje je počinjeno u Hrvatskoj. U ovom trenutku hrvatske vlasti imaju sve elemente da pokrenu kazneni postupak i onemoguće grčke vlasti u kršenju hrvatskog suvereniteta – smatra odvjetnik Lukavec.

