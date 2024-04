Odluka manjinaca unijela nemir u redove DP-a, Plenković se obrušio na Most i SDP, Milanović danas u Zlataru

* nikakva imena, predsjednika ni potpredsjednika Sabora do sada nisu bila na stolu, rekao je jučer Peđa Grbin

* Andrej Plenković jučer je napao oporbu, rekavši da imaju hrpu afera

* Zoran Milanović danas je u Zlataru, predviđeno je prigodno obraćanje

* Poruka manjinaca da će podržati Gordana Jandrokovića kao šefa Sabora unijela je stanoviti nemir među članove Domovinskog pokreta

Tijek događaja pratite ovdje.

8:00 Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovat će na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu proslave Dana grada Zlatara. Od prošlog petka, kad je na Pantovčaku komentirao odluku Ustavnog suda da ne smije biti mandatar ni ako da ostavku, Milanović nije davao izjave za medije. Pojavio se na predstavljanju Rafalea, održao govor, ni izjave nije davao.

7:50 "Prvi korak mora biti konstituiranje Sabora i taj korak mora biti na temelju onoga o čemu je opozicija u Hrvatskom saboru inzistirala, a to je borba protiv korupcije”, poručio je Peđa Grbin. Kaže da nisu razgovarali o imenima za predsjednika Sabora. U sljedećih nekoliko dana sastat će se s DP-om i vidjeti koliki je njihov interes za antikorupcijsku platformu. Ističe pritom kako je važno je da konstituiranje Sabora bude prije nego što Turudić preuzme dužnost kako bi mogao njegovo imenovanje staviti van snage. Ocijenio je da je Plenković nervozan jer očito "stvari ne idu kako si je zacrtao, niti u Hrvatskoj niti s planovima da ostvari nekakav napredak u Europi". Više o tome OVDJE.

VIDEO Povijesni dan: Pogledajte slijetanje Rafalea

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7:45 Izjave iz redova stranaka HDZ-ove koalicije, pogotovo odluka zastupnika nacionalnih manjina da će podržati HDZ-ov prijedlog da se predsjednikom Sabora ponovo imenuje Gordana Jandrokovića unijeli su nemir u redove DP-a. U njima se dosad moglo čuti kako su se DP-ovi pregovarači ponijeli maksimalno korektno, suzdržavajući se od izjava koje bi mogle naštetiti pregovorima. S druge strane stigle su im, pak, poruke iz kojih dio DP-ovaca iščitava namjeru HDZ-a da napravi pritisak na njihove izabrane zastupnike kako bi se međusobno podijelili. Kako? Čitajte OVDJE.

7:30 Andrej Plenković, na pitanje o tijeku pregovora s Domovinskim pokretom jučer je rekao kako nema ništa novo te da se sastanci nastavljaju idući tjedan. "Treba pitati je li to prihvatljivo Milanoviću i korumpiranom SDP-u. Sad ćemo podvući crtu na uvrede, laži i optužbe koje dolaze od poražene oporbe prema HDZ-u. To se nastavlja i sada. Umjesto da netko od vas kaže da ti kvazioporbenjaci isto tako zovu DP u koaliciju. Ljudi koji imaju hrpe afera u svojim redovima bez treptaja su u stanju generalno optuživati HDZ, kao da su oni 'bijeli kao snijeg', kao da imamo Snjeguljice s druge strane. Grbin kopira svog strica koji za njih govori da su bukve, da smo mi svi korumpirani, da smo lopovi, izdajnici... Mi to ne prihvaćamo", rekao je Plenković. Nabrajao je stranke, rekavši da je riječ o ljudima bez imalo kredibiliteta. Više o tome OVDJE.

FOTOGALERIJA Ni Milanović nije odolio: Pogledajte kako je zavirio u jedan Rafale