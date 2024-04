Plenkovića pitali hoće li ostati premijer: 'Sigurno. Vidjet ćete to vrlo skoro'

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon sjednice Vlade. Prvo je komentirao dolazak šest borbenih zrakoplova Rafale.

- Mi smo krenuli u tu proceduru u vremenu prve naše Vlade. Američki F-16 avioni nisu realizirani, no drugi proces koji se vodio je rezultirao odabirom Rafalea koji su jedni od najmodernijih aviona današnjice. Hrvatsku sada čine na prostoru između Njemačke i Grčke silom koja ima najsnažnije ratno zrakoplovstvo - kazao je te dodao kako će svih 12 aviona u Hrvatskoj biti do veljače iduće godine.

- Vijek njihovog korištenja će biti najmanje 40-ak godina. Ova strateška investicija zaista je označila novu fazu sposobnosti Hrvatske vojske. Dosad je plaćeno 888 milijuna eura - rekao je Plenković. - Uvrstili smo Hrvatsku u transeuropske mreže na četiri prometna koridora. Nitko osim nas i Njemačke nije na četiri koridora - kaže Plenković.

Upitan je o pregovorima s Domovinskim pokretom te zahtjev da se ukine financiranje Novosti.

- Nema ništa novoga u odnosu na ono što sam rekao jučer, sastanci se nastavljaju idući tjedan. Treba pitati je li to prihvatljivo Milanoviću i korumpiranom SDP-u. Sad ćemo podvući crtu na uvrede, laži i optužbe koje dolaze od poražene oporbe prema HDZ-u. To se nastavlja i sada. Umjesto da netko od vas kaže da ti kvazioporbenjaci isto tako zovu DP u koaliciju. Ljudi koji imaju hrpe afera u svojim redovima bez treptaja su u stanju generalno optuživati HDZ, kao da su oni 'bijeli kao snijeg', kao da imamo Snjeguljice s druge strane. Grbin kopira svog strica koji za njih govori da su bukve, da smo mi svi korumpirani, da smo lopovi, izdajnici... Mi to ne prihvaćamo - kaže Plenković.

- Ne prihvaćamo više tu tezu. Što je cilj pokušaja Milanovića i njegovih jataka? - rekao je te ponovio da nema ništa novog o Domovinskom pokretu.

- Hrvatska javnost treba znati ono što je itekako bitno. Korumpirani SDP, korumpirani Most... Imate Grmoju koji kaže 'nije važno što je istina, ja ću usmjeriti na Plenkija'. Taj isti Milanović zajedno s SDP-om, što oni žele? Ne žele napraviti program za ekonomski razvoj Hrvatske, ne žele veće plaće, oni žele porobiti institucije. Smisao je bio porobiti DORH. Zašto? Da bi imali upliv na njegov rad - kaže Plenković.

- Možemo? Kako se zapošljava u Holdingu? Tko je postao pročelnik za kulturu, tko je zamjenik? To su teme, to ćemo sad otvarati. Milanović je obezglavljen otkad postoji slučaj Kovačević - rekao je Plenković.

- To su ljudi bez imalo moralnog kredibiliteta, ali zapljuskuju javnost da je HDZ nešto problematičan. Institucije kaznenog progona su slobodne, rade sukladno zakonu, bave se svim kaznenim djelima. Da su institucije porobljene, ne bi bilo niti jednog slučaja koji bi dotaknuo članove HDZ-a. Što je za gospođu Orešković rekao Milanović? Sam je rekao da je to bilo čisto trgovanje utjecanjem, da ga je nazvao pokojni gospodin Letica. Tko su ti ljudi? - kaže Plenković.

- Pazite jučer licemjerje. Čovjek je došao jučer kao da nije kršio Ustav mjesec dana i čestitao. Sad hvali Rafale i pravi se nevješt da je kršio Ustav mjesec dana. To neće tako proći - rekao je.

- Ljevica je korumpirana i želi porobiti institucije - kazao je.

- Hoću da HDZ uvjerljivo pobijedi na Europskim izborima. Davati povjerenje nekome tko gore radi protiv hrvatskih interesa, to se zove zabluda. Mi smo u vremenu moje Vlade Hrvatskoj osigurali 25 milijardi eura - rekao je Plenković. Na kraju konferencije novinari su ga pitali bi li odbio ponudu da postane predsjednik Europske komisije na što je on rekao kako o tome neće pričati te hoće li ostati hrvatski premijer.

- Sigurno, vidjet ćete vrlo skoro - kazao je.

