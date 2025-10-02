Odlazak u logor zbog povećanja grudi? Režim Kim Jong Una objavio 'rat' silikonima

Režim Kim Jong Una navodno koristi tajne agente i susjedske patrole kako bi pronašao i kaznio one koji izvode i podvrgavaju se kozmetičkim zahvatima. Sjevernokorejska sigurnosna služba pokrenula je oštru kampanju protiv žena s "kapitalističkim" silikonskim implantatima, prema izvorima.

Tako je, primjerice, održano suđenje liječniku koji je izvodio operacije uvećanja grudi, zajedno s dvjema ženama koje su podvrgnute ilegalnom postupku. Navodno je izvodio zahvat koristeći silikon švercan iz Kine u svom domu kada je uhvaćen. Suđenje je bilo javno, a liječnik je stajao na pozornici s pognutom glavom.

Žene su na saslušanju izjavile da su željele "poboljšati svoju figuru" zahvatom. Sudac je navodno obećao "strogu kaznu" nakon što je rekao da je trojac sudjelovao u "antisocijalističkom činu", prenosi Metro.

Mnoge u publici iznenadila je informacija da će se provoditi fizički pregledi žena koje se sumnjiči da su podvrgnute operaciji grudi. Žene će sada biti "intenzivno" istraživane kako bi se utvrdilo jesu li podvrgnute kozmetičkim zahvatima, najavljeno je tijekom suđenja. Voditelji susjedskih straža dužni su identificirati žene čija su tijela primjetno promijenjena i poslati ih u bolnice na preglede kako bi se potvrdilo je li izvršena operacija. Žene ili liječnici koji budu uhvaćeni suočit će se s kaznom, uključujući boravak u radnim logorima.