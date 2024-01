Stiže promjena vremena, zbog snijega i olujnog vjetra za cijelu Hrvatsku upaljeno upozorenje

Od sutra kreće najavljena promjena vremena i hladnije temperature diljem zemlje. Osim nižih temperatura, na Jadranu se do srijede očekuju i vjetrovi koji će uzrokovati ograničenja u prometu.

U unutrašnjosti zemlje u ponedjeljak će biti oblačno, povremeno i malo snijega. Na Jadranu bit će umjereno do pretežno oblačno, a na jugu mjestimice će padati i kiša. Puhati će umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima.

Prema informacijma DHMZ-a, na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima.Temperatura zraka na kopnu kretat će se od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 °C.

Za područje Rijeke i Kvarnera upaljen je crveni meteoalarm koji upućuje na izuzetno opasno vrijeme. Zapadna obala Istre i Sjeverna Dalmacija su pod narančastim meteoalarmom dok za Osječku i Dubrovačku regiju nema upozorenja, a za ostatak zemlje upaljen je žuti meteoalarm.

