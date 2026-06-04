Bivša šefica oftalmologije kolegi odobravala plaćeni dopust, a on radio u njezinoj privatnoj poliklinici. OB Zadar oštetili za 48.577 eura

Dvoje zadarskih liječnika, dr. Suzana Konjevoda i dr. Samir Čanović, optuženi su za zloporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje isprave, a optužnicu je protiv njih podigao ŽDO Zadar. Optužnica je podignuta nakon dovršetaka istrage koja je počela u ljeto 2024., kada su njih dvoje bili i uhićeni. Prema optužnici, dr. Suzana Konjevoda u inkriminirano vrijeme je bila je voditeljica Odjela oftalmologije Opće bolnice Zadar te je ujedno bila i vlasnica privatne poliklinike dok je dr. Čanović bio zaposlen kao liječnik na Odjelu oftalmologije OB Zadar. Tužiteljstvo ih tereti da su od siječnja 2019. do prosinca 2023. djelovali zajedno kako bi si pribavili protupravnu imovinsku korist.

Dr. Suzna Konjevoda se tereti da je dr. Čanoviću neutemeljeno odobravala dane plaćenog dopusta u bolnici, dok je on za to vrijeme radio u njenoj privatnoj poliklinici. Optužena je i da je u više navrata u relevantne obrasce upisivala neistinite podatke o odrađivanju prekovremenih sati za vrijeme pripravnosti za sebe i za dr. Čanovića, dok se on tereti da je u te obrasce unosio neistinite podatke nakon čega je dr. Suzana Konjevoda te obrasce i druge podatke o neosnovanim plaćenim dopustima dostavljala radi obračuna plaće iako njih dvoje na to nisu imali pravo jer su u to vrijeme pružali zdravstvene usluge u privatnoj poliklinici. Prema optužnici, na taj su način oštetili bolnicu za 48.577 eura. Tužiteljstvo u optužnici traži da im se taj novac oduze kao nepripadna imovinska korist. Traži i da se Suzani Konjevodi produlji mjera opreza kojom joj je zabranjeno da bude voditeljica oftalmološkog odjela u bolnici.