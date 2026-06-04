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JEDAN U PRITVORU, DRUGI U BIJEGU

Vijetnamac optužen jer je nakon svađe izbo sunarodnjaka, a 49-godišnjaka sumnjiče da je pokušao pregaziti 41-godišnjakinju

Zagreb: Policija ispred Općinskog kaznenog suda u Ilici uoči suđenja Marku Franciškoviću
Jurica Galoic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
04.06.2026.
u 07:28

Riječ je o 41-godišnjakinji s kojom se 49-godišnjak prethodno posvađao da bi zatim sjeo u vozilo, pokrenuo ga prema 41-godišnjakinji, udario je te vozilom prešao preko 41-godišnjakinje pri čemu ju je teško ozlijedio

Državljanin Vijetnama (33) optužen je za pokušaj ubojstva 24-godišnjeg sunarodnjaka, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Slavonski Brod. Tereti ga se da je sunarodnjaka pokušao ubiti nakon verbalne svađe koja je prerasla u fizički sukob tijekom kojeg je mlađeg muškarca oštrim predmetom ubo u trbuh. Riječ je o događaju koji se zbio 16. studenoga 2025. kada se sukobilo više državljana Vijetnama nakon čega je policija zbog sudjelovanja u tučnjavi privela 10-ak osoba. Tijekom te tučnjave, 33-godišnjak je 23-godišnjaka ozlijedio opasno po život, a mladiću je život spašen zahvaljujući brzoj medicinskoj intervenciji. Na zahtjev tužiteljstva 33- godišnjaku je nakon podizanja optužnice produljen istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od bijega.

U istražnom zatvoru je završio 49-godišnjak kojeg ŽDO Slavonski Brod sumnjiči za teški pokušaj ubojstva. Ispitan je na tužiteljstvu, nakon čega je protiv njega pokrenuta istraga, a sumnjiči ga se da je 3. siječnja 2026. oko 14 sati u dvorištu obiteljske kuće u Slavonskom Brodu pokušao pregaziti, kako kaže tužiteljstvo, blisku osobu. Riječ je o 41-godišnjakinji s kojom se 49-godišnjak prethodno posvađao da bi zatim sjeo u vozilo, pokrenuo ga prema 41-godišnjakinji, udario je te vozilom prešao preko 41-godišnjakinje pri čemu ju je teško ozlijedio. Nakon toga je pobjegao i još je u bijegu no određen mu je istražni zatvor. 

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