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OPTUŽEN ZA TEŠKI POKUŠAJ UBOJSTVA

Štićenik (61) Doma za starije ušao u sobu nepokretne 75-godišnjakinje i počeo je daviti

Dom za starije i nemoćne "Toleranca" u Dugom Ratu
Ivo Cagalj/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
04.06.2026.
u 07:09

Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja i koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljana djela.

Za teški pokušaj ubojstva optužen je 61-godišnjak, a ono što ovu priču razlikuje od sličnih je što se pokušaj ubojstva zbio u jednom Domu za starije i nemoćne. Optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Osijek, a 61-godišnjak se tereti da je 3. prosinca 2025. kao korisnik jednog Doma za starije na području Osječko-baranjske županije, ušao u sobu u kojoj je ležala nepokretna 75-godišnjakinja.

Tužiteljstvo navodi da je iskoristio činjenicu da mu nije mogla pružiti otpor te ju je više puta rukama stisnuo za vrat, pri čemu ju je ozlijedio. Prestao ju je daviti jer je mislio da ju usmrtio i samo zahvaljujući tome, navodi se u optužnici, djelo nije dovršio. Tužiteljstvo u optužnici traži da mu se produlji istražni zatvor u kojem je od uhićenja i koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljana djela.

Ključne riječi
policija dom za starije

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