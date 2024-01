Stručnjak objasnio što je polar vortex i kolike su šanse da nas takva kataklizma zahvati

Meteorolog Nebojša Subanović pojasnio je da je polar vortex karakterističan za područje Sjeverne Amerike, ali ne i Europe. 'Jako su male šanse da se takve kataklizmičke zime dogode u Europi', kaže za Zagreb.info.

'To je jedna relativno uska pruga brzog zraka koji kruži oko polarnih krajeva. Može imati promjere od 100 do 300 kilometara i stalno postoji. Međutim, ono što je njegova karakteristika, uz velike brzine vjetra , jest da se nalazi na visinama iznad osam kilometara i nije pravilna kružnica, nego ima valoviti oblik, kao vijugava cesta i amplituda tih valova se mijenja. Znači ponekad se taj val spusti prema jugu više nego što je uobičajeno. Obično se to spuštanje događa na sjevernoameričkom kontinentu pa se nekad protegne i na Atlantik. U tom se slučaju javljaju velike hladnoće pa su zime vrlo jake'. kaže.

No u Europi se, naglašava, taj efekt ne vidi. Za naše je područje puno važnija situacija nad Sibirom. 'Vrijeme nad Europom diktiraju dvije pojave. Ciklone nad sjevernim Atlantikom, te anticiklona nad Sibirom. Kada su uvjeti takvi da je sibirska anticiklona dovoljno jaka i zauzme veći dio europskog kontinenta, uglavnom istočnog i srednjoeuropskog, tada ona sprječava dolazak ciklona s Atlantika nad Europu i tada imamo vrlo suhe i hladne zime', zaključuje Subanović.

