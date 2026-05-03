PIŠE SUNČANA GLAVAK

Svjetski dan slobode medija: prva linija obrane demokracije je ovdje

1/3
03.05.2026.
u 08:00

Donošenjem Direktive protiv strateških tužbi (SLAPP) poslali smo jasnu poruku: pravni sustav ne smije biti alat za ušutkavanje kritičkih glasova

Dok neki novinari odlaze na ratišta kako bi izvještavali o sukobima, sve više njih otkriva da se prava borba vodi kod kuće. Ubojstva Daphne Caruane Galizije, Petera R. de Vriesa, Jána Kuciaka i njegove zaručnice nisu izolirani zločini – ona su simptom dublje krize. Sloboda medija u Europi više se ne može uzimati zdravo za gotovo. Ona je pod sustavnim pritiskom.

Ovi napadi nisu samo napadi na pojedince. Oni su napadi na samu srž demokratskog poretka. Novinari razotkrivaju korupciju, organizirani kriminal i zloupotrebu moći – i upravo zato postaju mete. Kada se novinare zastrašuje, tuži ili ubija, poruka je jasna: istina postaje opasna.

Ubojstvo je ekstreman čin, ali represija rijetko počinje nasiljem. Ona počinje tišinom, suptilnim pritiscima, pravnim manipulacijama i pokušajima diskreditacije. Upravo zato politička odgovornost ne smije biti deklarativna, već konkretna i odlučna.

Klub zastupnika EPP-a djeluje s tom sviješću. Donošenjem Direktive protiv strateških tužbi (SLAPP) poslali smo jasnu poruku: pravni sustav ne smije biti alat za ušutkavanje kritičkih glasova. Oni koji zloupotrebljavaju sudove kako bi ugušili javni interes moraju snositi posljedice. U demokraciji nema mjesta za zastrašivanje onih koji prenose istinu.

Istodobno, Europski akt o slobodi medija predstavlja ključan korak prema jačanju otpornosti našeg demokratskog sustava. Njime štitimo uredničku neovisnost, osiguravamo veću transparentnost i jačamo pluralizam. Slobodni i neovisni mediji nisu luksuz – oni su temelj funkcionalne demokracije.

Na Svjetski dan slobode medija ne smijemo se zadovoljiti komemoracijama. Pravo pitanje je: jesu li novinari danas sigurni? Mogu li raditi bez straha, političkog pritiska i ekonomskog ucjenjivanja? Ako je odgovor negativan, onda naša borba nije gotova.

Sloboda medija je krhka, čak i u demokracijama. Ona ovisi o političkoj volji, zakonodavstvu i društvenim vrijednostima koje svakodnevno oblikujemo. Zato je naša dužnost jasno i odlučno braniti one koji brane istinu. Danas odajemo počast onima koji su izgubili živote u toj borbi. Njihova hrabrost nas obvezuje. Jer kada istina postane meta, šutnja nije opcija. Prva linija obrane demokracije bliža je nego što mislimo – i na svima nama je da je zaštitimo.

Sunčana Glavak, hrvatska eurozastupnica, zamjenica koordinatora Europske pučke stranke (EPP) u Odboru za kulturu i obrazovanje (CULT)

EPP mediji Svjetski dan slobode medija

