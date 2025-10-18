Od sina imigranata, do kralja čikaškog podzemlja kojeg s trona nije srušio metak u mafijaškom obračunu, nego potez pera poreznika

Tog 18. listopada 1931. godine Al Capone je osuđen na rekordnih 11 godina u federalnom zatvora i 50 000 dolara novčane kazne. Morao je podmiriti i 7692 dolara sudskih troškova te platiti porez u iznosu od 215 000 dolara. Presuda je ujedno označila i kraj brutalne vladavine najpoznatijeg gangstera u američkoj povijesti, a njegov dramatičan pad poslao je poruku da se čak i najmoćniji kriminalci na kraju ipak moraju suočiti s posljedicama svojih nedjela.

Život Alphonse Gabriela Caponea započeo je daleko od glamura i blještavila Chicaga. Rođen je 1899. godine u siromašnoj četvrti Brooklyna, a roditelji su mu bili talijanski imigranti. S puta je skrenuo vrlo rano, kada mu je bilo samo 14 godina udario je učiteljicu, a nakon toga je napustio školu i zakoračio u svijet sitnog kriminala i uličnih bandi. Njegov mentor, "gospodin gangster" Johnny Torrio, ubrzo ga je uveo u zloglasnu, moćnu kriminalnu organizaciju, 'Five Points'. Dok je radio kao izbacivač u jednom od salona, Capone je u obračunu zaradio tri duboka ožiljka na licu, nakon čega je 'zaradio' i trajni nadimak "Scarface" - „Lice s ožiljkom“, kojega je, prema pričama, prezirao do samog kraja svog života. S New Yorkom se pozdravio 1920. kada ga je, nakon što je upao u nevolje s konkurentskom, irskom bandom, Torrio pozvao u Chicago, grad koji će Capone ubrzo pokoriti i pretvoriti u svoje osobno kraljevstvo. Upravo te 1920. godine, 17. siječnja, na snagu je službeno stupila prohibicija, a Capone je upravo u toj striktnoj zabrani proizvodnje, prodaje i transporta alkoholnih pića, prepoznao svoju zlatnu 'poslovnu' priliku. Samo pet godina kasnije, kada se zbog pokušaja atentata Johnny Torrio povukao, tada 26-godišnji Capone je 1925. godine preuzeo kontrolu nad cijelim kriminalnim carstvom. Ubrzo je postao neprikosnoveni vladar čikaškog kriminalnog miljea, a njegova organizacija, poznata kao "Chicago Outfit", kontrolirala je goleme prihode od ilegalne prodaje alkohola, ali i od kockanja i prostitucije.

„Vladavina“ Al Capone bila je obilježena ekstremnim nasiljem koje mu je služilo kao sredstvo za učvršćivanje moći. Svoje je suparnike eliminirao bez milosti, a najbrutalniji čin koji se veže uz njegovo ime bio je 'masakr na Valentinovo' koji se dogodio 1929. godine. Caponeovi su ljudi tada, prerušeni u policajce, iz strojnica u jednoj garaži izrešetali sedmoricu članova suparničke bande Bugsa Morana. Iako nikada nije službeno optužen za taj krvavi zločin, jer je za vrijeme masakra boravio na svom imanju u Miamiju, osiguravši si tako savršen alibi, svi su jako dobro znali tko stoji iza brutalnog krvoprolića. Taj je događaj još jače zacementirao Caponeovu reputaciju nemilosrdnog ubojice, pretvorivši ga u državnog neprijatelja broj jedan.

„Kontroverzni biznismen“

No, unatoč općepoznatoj brutalnosti, Capone je bio i nevjerojatan majstor u kreiranju imidža. Iako je živio raskošno, u očima mnogih siromašnih građana Chicaga, koji su živjeli na marginama društva, upravo je on bio svojevrsni Robin Hood, jer je nerijetko donirao novac dobrotvornim organizacijama, a tijekom Velike depresije otvorio je čak i pučke kuhinje koje su hranile tisuće gladnih. Niti sam Capone sebe nije smatrao kriminalcem, nego poduzetnikom. "Ja sam samo biznismen, dajem ljudima ono što žele", jedna je od njegovih poznatih izjava.

Da mu je 'biznis' cvjetao, potvrdili su i konkretni podaci - 1927. godine njegovo se bogatstvo procjenjivalo na gotovo 100 milijuna dolara, što bi danas bilo oko 1.8 milijardi dolara. Krug poslovanja proširio je i na Floridu, gdje je 1928. kupio luksuzno imanje na Palm Islandu, u Miami Beachu. Tamošnje lokalne vlasti nisu ga dočekale raširenih ruku, strahujući da će njegov dolazak narušiti reputaciju grada, no Capone se nije dao otjerati. Ipak, upravo je to imanje, koje je bilo simbol njegove moći i bogatstva, postalo i njegov kamen spoticanja, jer je kao ključni dokaz, postalo moćno oružje u rukama onih koji su ga na kraju uspjeli srušiti s trona.

Iako su savezne vlasti bile svjesne Caponeovih zločina, kralja podzemlja bilo je gotovo nemoguće osuditi, jer svjedoci su se bojali svjedočiti protiv njega, a brojni su policajci i političari, skloni mitu i korupciji, bili na njegovom platnom spisku. Međutim, pod pritiskom predsjednika Herberta Hoovera, Vlada je ipak promijenila taktiku. Formiran je tim neovisnih agenata Ministarstva financija, koje je predvodio Eliot Ness, poznat kao "Nedodirljivi" (The Untouchables). On je sve svoje napore usmjerio upravo na razbijanje Caponeovih ilegalnih operacija s alkoholom, koje su bile temelj njegova golemog carstva. Istovremeno je i Porezna uprava počela marljivo prikupljati dokaze o njegovom golemom, a neoporezovanom, prihodu. Caponeov raskošan život, luksuzne vile i skupa odjeća bili su nepobitan dokaz njegova bogatstva i golemih prihoda koje nikada nije prijavio. Godine 1931. Capone je bio optužen za utaju poreza po 22 točke te po još stotinama točaka za kršenje zakona o prohibiciji. Na suđenju koje je uslijedilo njegova je obrana doživjela potpuni kolaps, te ga je porota proglasila krivim, poslavši time cijeloj američkoj javnosti jasnu i glasnu poruku da nitko nije iznad zakona, pa čak niti oni najmoćniji iz svijeta kriminala.

Iz Alcatraza je izašla tek sjena nekada moćnog kriminalca

Svoju jedanaestogodišnju kaznu Al Capone je počeo služiti u federalnom zatvoru u Atlanti, no 1934. godine je bio prebačen u tada novootvoreni, zloglasni zatvor Alcatraz, u zaljevu San Francisca. Potpuno izoliran od vanjskog svijeta i svih svojih suradnika, izgubio je utjecaj te je njegova moć ubrzo potpuno nestala. Od sifilisa, koji je dobio u mladosti, zdravlje mu je bilo ozbiljno narušeno te se u zatvoru počelo rapidno pogoršavati. Bolest je prešla u kasni stadij, uzrokujući teška neurološka oštećenja i demenciju. Nekoć najopasniji čovjek u Americi, postao je slomljen i dezorijentiran

zatvorenik, čije se mentalno stanje pogoršalo do te mjere da je bio na razini djeteta. Nakon što je odslužio sedam i pol godina zatvora, zbog dobrog vladanja i teškog zdravstvenog stanja, godine 1939. Al Capone je pušten na slobodu, no iz ćelije je izašla tek sjena brutalnog gangstera koji je nekoć vladao Chicagom, sijući strah.

Posljednje godine života Capone je proveo živeći potpuno povučeno, u krugu svoje obitelji, na imanju u Miamiju, daleko od svijeta kriminala. Preminuo je tjedan dana nakon svog 48. rođendana, 25. siječnja 1947.,od srčanog zastoja. Postavši oličenje američkog gangstera, Al Capone je bio inspiracija za mnogobrojne filmove, knjige i serije. Njegov lik, u prugastom odijelu s fedora šeširom, postao je ikona pop kulture.

"Kapitalizam je legitimna prevara vladajuće klase", "Kada ja prodajem alkohol, to zovu ilegalnom prodajom, a kada ga poslužuju na srebrnim pladnjevima na Lake Shore Driveu, to zovu gostoprimstvom.", samo su neke od autentičnih Caponeovih izjava koje savršeno oslikavaju njegovu filozofiju. Ipak, pripisuju mu se i mnogi citati koje on vjerojatno nikada nije izgovorio, među kojima je i onaj: "S lijepom riječi i pištoljem možete postići mnogo više nego samo s lijepom riječi", a koji navodno ipak potječe od jednog komičara.