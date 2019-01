Od početka godine sudske su pristojbe upola jeftinije ako se plate elektroničkim putem i odmah

Od početka godine omogućeno je da građani sudske pristojbe plate 50 posto jeftinije. Od prvog dana ove godine na snazi je novi Zakon o sudskim pristojbama kojim se stimulira elektroničko komuniciranje pa je sve pristojbe moguće platiti u pola cijene ako se to učini elektroničkim putem.

Za građane to mogu učiniti odvjetnici koji imaju certificirani elektronički potpis, a koji, kako doznajemo u Ministarstvu pravosuđa, priličan broj odvjetnika još nije zatražio vjerojatno držeći se drevnog hrvatskog običaja da ne čine što baš i ne moraju, odnosno mnogi iščekuju da ih novi Zakon o parničnom postupku na to prisili obvezujući odvjetnike i javne bilježnike isključivo na e-komunikaciju sa sudovima.

Građani trebaju raditi pritisak na odvjetnike koji još nisu obavili formalnosti vezano za e-potpis da to učine jer će ionako za neko vrijeme to morati pa je bolje za stranku da to učine što prije. Osim što se na taj način želi potaći elektroničku komunikaciju, odnosno smanjiti papirnato komuniciranje, za državu je to isplativo i jer će dovesti do administrativnog rasterećenja sudova, ali i državnog aparata koji se aktivira u slučaju neplaćanja sudske pristojbe. Tada se naplata pokušava preko Fine na računu pristojbenog dužnika, a ako ni to nije moguće, onda preko Porezne uprave. Takvi postupci traju, a nakon pet godina mogućnost naplate sudske pristojbe zastarijeva. Od 2012. godine plaća se još i 100 kuna na rješenje o pristojbi.

Kod e-pristojbe, da bi se realiziralo umanjenje od 50 posto iznosa, sudska pristojba mora se uplatiti u trenutku podnošenja podneska odnosno u trenutku predlaganja zemljišnoknjižnog upisa, ili u roku od tri dana od zaprimanja sudske odluke na koju se plaća pristojba. Pristojbe se sukladno tarifama plaćaju u (izvan)parničnom postupku, ovršnom, ostavinskom, zemljišnoknjižnom, kaznenom postupku po privatnoj tužbi, u upravnim sporovima, za upise u sudski registar, kod stečaja, likvidacije i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Među onim kategorijama fizičkih i pravnih osoba koje su oslobođene plaćanja pristojbe od početka ove godine su i osobe s invaliditetom u svim postupcima i bez obzira na imovinsko stanje. Inače, neke su sudske pristojbe 2012. povećane kako bi se spriječilo obijesno parničenje, odnosno razvlačenje postupaka, a s druge strane radi stimuliranja postupka mirenja, ukinuto je plaćanje pristojbi za nagodbe sklopljene pred sudom. Predviđeno je da će elektroničko komuniciranje dovesti do rasterećenja u iznosu od 436.445 kuna, odnosno za 80 posto postojećeg opterećenja.

Prijedlog o stimuliranju e-pristojbe umanjenog iznosa za 50 posto, pohvalio je i SDP-ov bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić. Što ne čudi jer se temelji na istom principu koji je primijenjen na plaćanje prekršajnih kazni, a koji je na tom području polučio iznimne rezultate, drastično smanjio broj predmeta, zastara i nenaplaćenih prekršaja.

