Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMJENE U UPRAVI HT-A

Od iduće godine Boris Drilo odlazi iz Hrvatskog Telekoma, a Ognjen Vukoslavović preuzima funkciju člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije

Foto: HT
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
17.11.2025.
u 12:00

"S velikim zadovoljstvom pozdravljam Ognjenovo imenovanje u Upravu. Radi se o iznimno angažiranom menadžeru koji odlično poznaje Hrvatski Telekom, telekomunikacijsku industriju i koji posjeduje bogato iskustvo", rekla je predsjednica Uprave, Nataša Rapaić

Boris Drilo s 1. siječnja 2026. godine odlazi s pozicije člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma te karijeru nastavlja unutar Deutsche Telekom Grupe gdje će biti zadužen za uspostavu, provedbu i upravljanje kompleksnim tehnološkim i transformacijskim programima u DT poslovnim segmentima Njemačka i Europa, te će kao član leadership tima Deutsche Telekom Europe (DT EU)  obnašati dužnosti vezane uz segment tehnologije. Od siječnja 2017. godine Boris Drilo je obnašao dužnost člana Uprave i glavnog direktora za tehniku i informacijske tehnologije te je bio zadužen za razvoj, implementaciju i operacije tehnoloških platformi Hrvatskog Telekoma, uključujući mobilnu i mrežu te IT i poslovne sustave.

Ognjen Vukoslavović imenovan je novim članom Uprave i glavnim direktorom za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) Hrvatskog Telekoma, a dužnost preuzima s 1. siječnja 2026. godine. Proteklih godinu dana Ognjen Vukoslavović obnašao je funkciju direktora Sektora za terenske usluge, operacije i izgradnju u Hrvatskom Telekomu, a prethodno člana Uprave/direktora HT Servisa, nekadašnjeg društva kćeri Hrvatskog Telekoma koje je prije integracije u HT Grupu obavljalo poslove planiranja i izgradnje fiksne i mobilne mreže, održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture, nadzora telekomunikacijske mreže, terenskog održavanja aktivne pristupne mreže i pasivne mreže HT-a. Karijeru u Hrvatskom Telekomu započeo je 2018. godine kao direktor tehničkih servisa.

Predsjednica Uprave, Nataša Rapaić, izjavila je: "S velikim zadovoljstvom pozdravljam Ognjenovo imenovanje u Upravu. Radi se o iznimno angažiranom menadžeru koji odlično poznaje Hrvatski Telekom, telekomunikacijsku industriju i koji posjeduje bogato iskustvo rada na rukovodećim pozicijama te transformacijskim projektima koji za rezultat imaju veću operativnu učinkovitost i vodeće korisničko iskustvo. Vjerujem kako će njegova stručnost dodatno osnažiti naš tehnološki razvoj i budući razvoj HT-a. Također, zahvaljujem Borisu na njegovoj velikoj ulozi u razvoju i rastu naše kompanije te implementaciji tehnoloških rješenja koja su mijenjala industriju i rezultirala rekordnom izgradnjom i najboljim tržišnim performansama HT-ove mreže. Borisu želim puno uspjeha na njegovoj novoj i zasluženoj funkciji u Deutsche Telekom Grupi te se veselim nastavku suradnje".

Od 1. siječnja 2026. Hrvatski Telekom vodit će Uprava u sastavu: Nataša Rapaić, predsjednica Uprave, Marijana Bačić, članica Uprave za poslovne korisnike, Ivan Bartulović, član Uprave za ljudske resurse i korisničku podršku, Siniša Đuranović, član Uprave za korporativne poslove, Matija Kovačević, član Uprave za financije, Krešimir Madunović, član Uprave za privatne korisnike i Ognjen Vukoslavović, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije.

Ključne riječi
Nataša Rapaić Ognjen Vukoslavović Boris Drilo Hrvatski Telekom HT

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja