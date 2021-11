Od danas obavezna zimska oprema na cestama: Provjerite na što sve trebate paziti

Zbog prometne nesreće na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Krapina u smjeru Maclja, vozi se jednim trakom, upozoravaju u ponedjeljak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). HAK također upozorava da je od danas pa do 15. travnja 2022. godine obvezna zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Zbog olujnog vjetra autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnom cestom (DC3) kroz Gorski kotar.

Zbog vjetra na lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica i dionici Jadranske magistrale između Bakra i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno još i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Jak vjetar usporava promet i na dionici autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između južnog dijela tunela Sveti Rok i vijadukta Božići, no autocesta je otvorena za sve skupine vozila. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Ponegdje ima i magle. Mogući su i odroni. Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. 15. studenoga 8 do 16 sati bit će zatvorena DC213 u naselju Sarvaš, na raskrižju Osječke ulice i Ulice A.T. Ujevića.

Zimski uvjeti na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje kako je zimska oprema obavezna u trenutku kada na prometnicama nastupe zimski uvjeti, točnije kada je kolnik prekriven snijegom ili kada je na kolniku poledica. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Video: Od 15. studenog obavezne su zimske gume: Pogledajte što sve trebate znati!

Temeljem članka 193. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o obaveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj (NN 121/20), a obaveza korištenja zimske opreme, prema navedenoj Odluci, propisana je na zimskim dionicama cesta u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine. Obavezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom.

Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.

Zimska oprema

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19. i 60/20.) propisano je sljedeće:

- pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se zimski pneumatici (M+S) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 mm i s lancima za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače;

- pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona smatraju se lanci ili zimski pneumatici (M+S) postavljeni na pogonske kotače, a vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tona koja ne mogu postaviti lance na pogonske kotače moraju imati zimske pneumatike (M+S) na pogonskim kotačima;

- dubina utora pneumatika po gaznoj površini mora biti viša od tvornički dopuštene dubine označene TWI oznakama, odnosno ako iste ne postoje, najmanja dopuštena dubina je 1,6 mm. Zimski pneumatik je pneumatik čiji je profil, sastav i struktura gazećeg sloja konstruirana tako da po blatu, zimskim i snježnim uvjetima postiže bolje rezultate od ostalih cestovnih pneumatika. Zimski pneumatici označeni su oznakama M+S, M.S. ili M&S;

- pneumatici na vozilima moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač, moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati, ili najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo te moraju biti tako dimenzionirani da izdrže najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila;

- pneumatici na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.

Bez zimske opreme – isključenje i novčana kazna

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno.

Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti sa ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a s ugibališta i sličnih mjesta dužan ga je ukloniti najkasnije u roku od 12 sati.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa. Policijski službenik koji je isključio vozilo iz prometa vozaču će privremeno oduzeti registarske pločice.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna, ako postupi suprotno naredbi policijskog službenika (odnosno pokuša vozilom upravljati iako je isključeno iz prometa), kaznit će se za prekršaj vozač motornog vozila, uz određivanje 3 negativna prekršajna boda i izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom na rok od jednog mjeseca do dvije godine.