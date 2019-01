Od 7,7 milijardi ljudi u svijetu, siromašno ih je čak 3,5 milijardi

Umjetna inteligencija, odnosno robotika (industrija 4.0), globalizacija u svjetlu spajanja čovjeka i robota, glavna je tema 49. svjetskog ekonomskog foruma koji se u Davosu ove godine održava od danas do petka, 25. siječnja. Dakako, razgovarat će se o zaštiti okoliša, ali i o migracijama.

Puno analiza, malo rješenja

Kao i obično uoči svjetskih skupova na visokoj razini, objavljuju se podaci o razlikama između bogatih i siromašnih. Uvijek je ta razlika sve veća. Nije bilo godine nakon Drugog svjetskog rata do danas da se nije objavljivalo da raste razdor između bogatog i siromašnog sloja, ali se uvijek živjelo bolje, a broj siromaha se smanjivao. No, i ove godine nevladina organizacija Oxfam objavila je izvješće o razlikama između bogatih i siromašnih. A u Davosu sastaju se oni koji odlučuju o sudbinama naših novčanika.

Svjetski ekonomski forum je neka vrsta najvišeg stabla u parku s kojeg se odozgo gleda stanje na travnjaku. Prema mišljenju javnosti, upravo su ti svjetski ekonomisti, predstavnici vlasti (65 šefova država), intelektualci, akademici… odgovorni za to što mnogi u svijetu nemaju sredstava ni za preživjeti. Posljednjih godina pokazala se i velika slabost vlada i vladara u rješavanju brojnih pitanja. Zapravo, vlade iznose analize stanja, ali ne nalaze načine liječenja. U takvoj situaciji, prosperiraju oni koji nude rješenje tipa “zatvorimo se unutar svoje ograde”. Takvo su rješenje, prisjetimo se, nudile i tzv. realsocijalističke države koje su podizale zidove i granice ne da netko ne bi ušao u njihovo dvorište, već da zabrane svojim građanima izlazak. Zanimljiv je i podatak prema kojem 56 posto ispitanih na globalnoj razini drži da su migracije dobre za njihovu državu (u Italiji tako misli samo 30 posto građana, pa je razumljiv rast popularnosti žuto-zelene vlade).

Ove godine na svjetski sastanak neće doći zbog unutardržavnih problema ni državnici kao što su američki predsjednik Donald Trump ili francuski predsjednik Emmanuel Macron, pa ni britanska premijerka Theresa May. Zbog tzv. shutdowna, paralize američke administracije, Trump nije u Davosu gdje je prošle godine bio zvijezda. Sada je blokiran u Washingtonu zbog inzistiranja da se novcem iz proračuna gradi protuimigracijski zid na američko-meksičkoj granici. Macron ne dolazi zbog stanja u zemlji i prosvjeda “žutih prsluka”, a May zbog Brexita. Možda izostanak to troje državnika pokazuje i promjene u svijetu. Zapravo, i Brexit, i Trump i “žuti prsluci” posljedica su globalizacije bez dovoljne pažnje za one koji se u promjenama nisu snašli. Tako “zvijezda” ovogodišnjeg summita postaje novi brazilski predsjednik Jair Bolsonaro, premda će u Davosu biti i japanski premijer Shinzo Abe, njemačka kancelarka Angela Merkel, ali i španjolski premijer Pedro Sanchez, talijanski premijer Giuseppe Conte, austrijski premijer Sebastian Kurz…

Siromaštvo i migracije

Od 7,7 milijardi ljudi u svijetu, 3,5 milijardi ih je siromašno. No, od 1990. do 2015. broj osoba koje žive s dnevnim dohotkom manjim od 1,90 dolara (Oxfamova granica siromaštva) smanjen je za 40 posto. Ali, ritam smanjenja broja siromašnih se u posljednje tri godine usporio. Evo razloga za novu uzbunu, tim više što većina stanovništa koje sporije izlazi iz siromaštva živi u subsaharskoj Africi. A upravo iz država subsaharske Afrike najviše ljudi odlazi u potragu za boljim životom.

