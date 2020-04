Od 1. svibnja Austrija ponovno dopušta pojedinačne sportove na otvorenom

Dozvoliti toliko, koliko je to najviše moguće, i ograničiti najmanje koliko je to moguće. To je osnovno geslo austrijske Vlade, koje vrijedi i na sportskom području, rekao je austrijski potkancelar i ministar sporta Werner Kogler u srijedu na konferenciji za novinare u Beču, najavivši nastavak popuštanja Vladinih mjera, započet u utorak i novi „sportski red vožnje“.

– Razne pojedinačne vrste sporta na otvorenom i one bez kontakta ponovno se dopuštaju od 1. svibnja. Dvoranski i sportovi u zatvorenom prostoru koji iziskuju direktni kontakt i dalje nisu dopušteni – istakao je Kogler dodavši:

– Pojedinačni sportovi, odnosno one vrste u kojima nema direktnog kontakta, imaju prednost pred momčadskim i borilačkim sportovima.

Napomenuo je kako su ponovno dopušteni treninzi na otvorenom, bez nazočnosti publike u lakoj atletici, streljaštvu, konjičkom sportu, golfu, tenisu i jedrenju. Ukazao je na obvezu nadležnih Sportskih saveza da sportskim klubovima i društvima daju „precizne upute“ o ponašanju, vezano uz poštivanje „10 točaka novih Vladinih preporuka“ u borbu protiv širenja koronavirusa, koje je predstavio.

Potkancelar je najavio novčanu potporu sportskim klubovima i savezima po uzoru na Vladine pakete i fondove pomoći austrijskom gospodarstvu.

– Prioritet će imati aktivni, vrhunski sportaši – naglasio je.

Što se tiče nogometa Kogler je rekao kako se je saveznoj Nogometnoj lizi izašlo ususret, iako se radi o momčadskom sportu, i dozvolilo se nogometašima da od 20. travnja ponovno počnu s treninzima, ali isključivo u malim skupinama do najviše šest, uvijek istih igrača, kako bi se eventualna zaraza odmah identificirala i držala pod kontrolom. Dodao je kako su nogometne utakmice dozvoljene, ali bez nazočnosti publike, ali uz prethodni obvezni test na koronu svih igrača i pratećeg osoblja, koji ne smije biti stariji od 48 sati, računajući od početka utakmice. Napomenuo je kako su TV-prijenosi dozvoljeni, obzirom na zabranu nazočnosti publike na stadionima.

– O tome svemu računa mora voditi i testove plaćati Nogometni savez – poručio je Kogler.

Što se tiče sportskih aktivnosti u slobodno vrijeme austrijski je potkancelar apelirao na „razum i odgovornost“ građana upozorivši ih da se obvezno moraju držati propisanog razmaka, pogotovo kod sve popularnijeg trčanja i vožnje biciklom.

– Kod trčanja i brzog hodanja općenito se preporuča držanje većeg razmaka. Kod brzog hodanja razmaka od 5 metara, kod trčanja razmaka od 10 metara, a kod vožnje biciklom razmaka od 20 metara – pojasnio je Kogler.

Iz svega iznesenog koronavirus je vidno promijenio i austrijski sport, što je na istoj novinskoj konferenciji potvrdio i ministar unutarnjih poslova Karl Nehammer. On je izrazio zadovoljstvo dopuštanjem treninga na otvorenom za vrhunske sportaše kojih, kako je rekao, policija ima 60-tak. Najavio je još užu suradnju austrijske policije sa Sportskim savezima, klubovima i gradonačelnicima kako bi se osigurali uvjeti osobne sigurnosti i spriječilo širenje koronavirusa.