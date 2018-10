'Očekujem od državnog odvjetnika da pojasni dodatno tu situaciju'

Premijer Andrej Plenković u petak je vezano za nestanak spisa iz 2011. godine o curenju podataka u istrazi o prostituciji, rekao kako nije normalno da se jedan pravosudni spis izgubi, da slučaj treba rasvijetliti i raščistiti, te da za to netko treba odgovarati.

Na novinarsko pitanje je li normalno da se jedan pravosudni spis izgubi i treba li za to netko odgovarati, Plenković je u Šibeniku kratko odgovorio: "Nije i treba".

Je li riječ o zataškavanju, kako to tvrdi oporba, Plenković kaže da ne zna te očekuje od glavnog državnog odvjetnika da pojasni dodatno tu situaciju.

Upitan koliko će još dugo čekati da odmakne istraga prije nego što poduzme nešto u svojim redovima i ne ugrozi rejting s obzirom da je riječ o gubitku spisa o istražnim postupcima u čijem je središtu navodno bio drugi čovjek HDZ-a Milijan Brkić, Plenković je rekao: "O tom, potom, to ćemo vidjeti što je s rejtingom".

Dodao je da je Vlada, vezano uz smjer kojim želi da ide društvo i država, vrlo decidirana i jasna.

Ovo su teme, kaže, koje su se otvorile bez ikakvog utjecaja bilo koga tko je povezan s njim osobno, vodstvom HDZ-a ili Vladom.

"Treba rasvijetliti i raščistiti. Nekada imam dojam da nema toga što se nije dogodilo u hrvatskoj tranziciji, od gospodarstva pa i ovakvih tema, a da se ne vraća na dnevni red baš u naše vrijeme. I raščiščavat ćemo, nemam ja tu nikakvih dilema, dapače", poručio je Plenković.

No prije svega, ističe, treba utvrditi činjenice jer to nisu stvari koje se donose na temelju dojma, na temelju nekakvih kontekstualnih elemenanta, nego treba jasno vidjeti činjenice. Kada se to nepobitno utvrdi, tada možemo donositi zaključke, ističe Plenković.

Na pitanje je li znao za navodni sastanak bivšeg vlasnika Agrogora Ivice Todorića s ministrom financija Zdravkom Marićem u noćnim satima, o čemu Todorić piše u svom posljednjem blogu, Plenković je ponovio kako za to nije znao.

Ne zna, kaže, i je li tu bilo riječi o sukobu interesa, jer je o tim sastancima tek jučer doznao iz medija.

Dodao je i da će sam ministar Marić objasniti javnosti o čemu je tu bilo riječi.

Upitan vjeruje li da je Marić na tim sastancima rekao baš sve ono što je Todorić napisao u svom blogu, odgovorio je kako apsolutno u to ne vjeruje.

Plenković je izjavu dao novinarima u Solarisu gdje sudjeluje na konferenciji "Dani regionalnoga razvoja i EU fondova". Riječ je o konferenciji na kojoj se predstavljaju aktualne politike i razvojni programi čiji je cilj omogućiti ravnomjerni regionalni razvoj svih krajeva Hrvatske, kao i mogućnosti financiranja regionalnoga razvoja sredstvima fondova i programa Europske unije.

Pogledajte i video: Kronologija afere lažnih SMS-ova