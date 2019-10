Obrana Vlade Rajića tražila izuzeće cijelog sudskog vijeća

Suđenje Vladi Rajiću te skupini poduzetnika i policajaca koji su optuženi za odavanje informacija iz najtajnijih istraga, ponovo je upalo u probleme. Nakon što je prošla rasprava odgođena jer je nije pojavio optuženi Igor Mlinar, koji je sudu javio da je bolestan, a sud mu potom na vrata poslao policiju da to provjeri, ovaj put rasprava je odgođena zbog Vlade Rajića. Njegova je obrana tražila izuzeće cijelog sudskog vijeća i to nakon što je sud utvrdio da je Rajić raspravno sposoban.

Tome je prethodio zahtjev Gordana Pregleja, Rajićevog branitelja, da se dok vještakinja bude iskazivala o Rajićevoj raspravnoj sposobnosti ili nesposobnosti za suđenje, zbog zaštite Rajićevog osobnog života, s tog djela rasprave isključi javnost. Sud je zahtjevu udovoljio pa je iz sudnice udaljio sve osim vještakinje, a kada su se stranke vratile u sudnicu, sudac Tomislav Juriša kazao je da je prema nalazu vještakinje Rajić raspravno sposoban. Preglej je protestirao jer nije mogao postavljati pitanja vještakinji te je istaknuo kako su na preispitivanju raspravne sposobnosti Vlade Rajića trebali biti i svi drugi suokrivljenici jer “oni nisu javnost” .

- Zbog svega toga ne mogu više braniti klijenta te mu otkazujem punomoć - rekao je Preglej.

Sudac Juriša napravio je stanku, a po povratku u sudnicu Preglej je rekao kako njegov klijent inzistira da ga on i dalje brani. No tada je Preglej odlučio tražiti izuzeće sudskog vijeća.

- Obrana podnosi zahtjev za izuzećem svih članova sudskog vijeća u ovom postupku jer smatra da je prvookrivljeniku uskraćeno pravo na postavljanje pitanja te da mu je uskraćena bilo kakva mogućnost ulaska u kvalitetu vještačenja koja govori njegovoj raspravnoj sposobnosti - kazao je Preglej.

Rasprava je nakon toga morala biti prekinuta jer se spis mora dostaviti Ivanu Turudiću, predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu kako bi odlučio o zahtjevu za izuzećem.

Pitanje Rajićeve (ne)sposobnosti za suđenje se postavilo nakon što je više rasprava odgođeno jer je on operirao kralježnicu te navodno zbog operacije i rehabilitacije nije bio raspravno sposoban. No nakon što je po nalogu USKOK-a tajno praćen, kako bi se to provjerilo, ustanovilo se da je raspravno nesposoban za sud, no da bez ikakvih problema putuje u BiH, pri čemu je sam vozio te podizao teške predmete iz prtljažnika. Zahtjevi za izuzećem u ovom predmetu nisu rijetki, pa se tako suđenje nije maklo od početka. Priča se po sudovima razvlači od listopada 2012. kada su Rajić i ostali uhićeni.

Nakon jednogodišnje istrage, podignuta je optužnica koju je sud u više navrata vraćao USKOK-u na doradu. Zatim je obrana legalno opstruirala postupak tražeći izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih, s čime je nastavila i kada je u siječnju 2017. formalno počelo suđenje. No pravog početka suđenja zapravo i nije bilo, jer su ponovo uslijedili zahtjevi za izdvajanjem nezakonitih dokaza, izuzećima te naravno stvarne ili umišljene bolesti optuženika...