Obljetnica povratničke župe Gornja Močila: Želimo stvoriti klicu života

Ono što je mržnja rušila, ponovno je sagradila ljubav i vjera. Tako bi se u najkraćem mogla opisati župa sv. Ante Padovanskog u Gornjim Močilima kod Bosanskog Broda, koja je u subotu proslavila 40. obljetnicu svog postojanja.

Ova povratnička župa u Domovinskom ratu 1992. godine potpuno je devastirana. Župna crkva je porušena, a hrvatsko stanovništvo u cijelosti protjerano. Nakon rata polako i mukotrpno župa se obnavlja, osobito od 2006. godine, kada na njezino čelo dolazi vlč. Ivan Tolj. Crkva je obnovljena, a u njezinoj neposrednoj blizini izgrađena je tvornica metalnih odljevaka i lijep vjersko-kulturno-sportski centar.

- Događaji poput ovog potiču nas na razmišljanje kako dalje. Mi se nadamo da ćemo s projektima koje smo započeli kreirati jednu malu klicu života koja je važna u ovom kraju za katoličku i crkvu i za naš narod, jer ovdje je, kao što znate, sve pusto. Obljetnica je prilika da se to još jednom naglasi i da se još više senzibilizira ljude da zajedničkim snagama stvorimo tu klicu života. Naša ideja je da okupljamo ljude i stvaramo zajednicu, a sve ostalo će doći – kaže župnik Ivan Tolj.

Osnovana 1981. dekretom Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog, ova je župa tijekom protekla četiri desetljeća prošla kroz turbulentno razdoblje. Zahvaljujući blizini savske granice, neki od njezinih nekadašnjih stanovnika svoje djelomično obnovljene domove posjećuju gotovo svakodnevno.

- Pokušavamo uspostaviti nekakav oblik života, koliko god je to moguće. Danas nam je najveći problem gužva na granici, mi koji živimo preko u Slavonskom Brodu i koji ovdje dolazimo obaviti svakodnevne poslove više vremena provedemo u čekanju u koloni – ističe umirovljeni profesor Jozo Jelinić, pisac i kroničar zbivanja u ovom kraju.

Proslava obilježavanja 40. obljetnice bila je i prilika za blagoslov postaja križnog puta. To umjetničkog djelo nastalo je iz ovog kraja, a načinila ga je slikarica Štefanija Soldan uz stručnu pomoć dekana Akademije likovne umjetnosti u Zagrebu Tomislava Buntaka.

- Pater Tolj u meni je prepoznao talent i preporučio me da napravim taj projekt. Razveselila sam se i pristala na to, iako sam imala velik strah i poštovanje prema ljudima koji su mi dali povjerenje. Stvaranje je trajalo tri mjeseca, dala sve od sebe i presretna sam. Po komentarima ljudi vidim da su zadovoljni, a to mi je najveća nagrada - rekla je Štefanija Soldan.

Nažalost, povratak u Gornja Močila, kao i u Bosansku Posavinu općenito nikada nije realiziran. Od prijeratnih 1792 Hrvata danas ih ondje živi slovom i brojem samo pet. Ovo je područje praktično nestalo, a ljudi koji su u njemu živjeli nakon dramatičnog iskustva otpočeli su novi život negdje drugdje.

- U našoj crkvi nije običaj da se obilježavaju četrdesete obljetnice, ali s obzirom da je ovo prognanička župa, da su odavde vjernici silom protjerani i da im nažalost nije omogućen povratak, obljetnica se pokazala kao sretna i prikladna prilika da se sjetimo te prošlosti i da držimo živom uspomenu na sve ono lijepo što se tu događalo, ne bi li na takav način potaknuli barem nekoga da odluči živjeti ovdje - istaknuo je mons. dr. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski, koji je na obilježavanju obljetnice predvodio svetu misu.