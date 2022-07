Objavljene snimke napada u Kopenhagenu: Ljudi bježali u panici, a napadač mahao puškom

Cijeli svijet još uvijek je u nevjerici zbog jučerašnjeg napada u trgovačkom centru Kopengahenu u kojem su ubijene tri osobe, a tri su ranjene. I dok se još uvijek provodi istraga o tome zašto je 22-godišnji Danac odlučio na tako strašan čin, na društvenim mrežama su objavljene snimke na kojima se vidi stampedo ljudi koji bježe pred pucnjavom.

Na jednoj od snimki se vidi i napadač kako maše s puškom.

Na većini objavljenih snimaka se vidi kako ljudi bježe.

#BREAKING Possible terror attack in #Copenhagen, #Denmark. Man on a shooting rampage inside 'Fields' shopping mall. Several people shot according to Danish police.

The 25th of June - #Oslo experienced a islamistic terror attack, connected? https://t.co/CeWUpzumkC pic.twitter.com/17liSKP6a9