Objavljena strašna snimka: Mali avion pao usred autoceste, dvoje poginulo u eksploziji

Tragedija se dogodila u utorak u sjevernoj Italiji kada se mali zrakoplov srušio na autocestu u pokrajini Brescia, pri čemu su poginule dvije osobe koje su se nalazile u letjelici. Udarac o tlo izazvao je snažnu eksploziju i veliki požar, a mjesto nesreće odmah je zahvatila vatrena stihija. Prema informacijama koje je objavila talijanska državna televizija RAI, zrakoplov je u potpunosti uništen prilikom udara i eksplozije, a nitko iz letjelice nije preživio.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.



Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.



The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L