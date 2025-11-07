VIDEO Policija je izgubila kontrolu, grad se pretvorio u ratnu zonu: Policiju i građane napali vatrometom, odjekivale eksplozije

Nevini prolaznici bježali su kako bi spasili živu glavu nakon što se proslava Noći krijesova (Bonfire Night) u Birminghamu pretvorila u potpuni kaos. Prema izvještajima britanskih medija, uključujući Daily Mail, ulice su postale poprište nasilja. Skupina maskiranih osoba ispaljivala je vatromet prema građanima i policiji.

Snimke iz centra grada prikazuju zastrašujuće scene u kojima se vatromet ispaljuje direktno prema ljudima, vozilima i policijskim službenicima koji su pokušavali uspostaviti kontrolu. Ulice su odzvanjale eksplozijama i vriskovima, dok su maskirani pojedinci viđeni kako drže pirotehniku ciljajući nasumične prolaznike.

Šokantni incident u Birminghamu dogodio se na manje od 200 metara od Dječje bolnice, a rezultirao je uhićenjem četvorice tinejdžera.Policija Zapadnog Midlandsa predvidjela je mogućnost nereda te je unaprijed uvela tzv. "Nalog Sekcije 60" za područje centra grada, koji im je omogućio zaustavljanje i pretragu bilo koje osobe bez posebnog razloga. Unatoč tome, na teren su morale izaći i interventne jedinice. No, policija je izgubila kontrolu te su uslijedili neredi.

Footage of absolute BEDLAM as people throw and aim fireworks at each other and police on #bonfirenight in #birmingham #Riot Officers were deployed and 21 people were arrested including 4 teenagers at a separate disorder in Dale End. pic.twitter.com/QfBZRKoTAi — Dolly van den Berg (@dendolly1) November 7, 2025

- Proveli smo četiri uhićenja nakon izbijanja nasilnih nereda u kojima su pirotehnikom napadnuti građani i naši službenici. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen. Zahvaljujući ovlastima iz Naloga Sekcije 60, zaplijenili smo oružje i pirotehnička sredstva. Imali smo robustan plan za odgovor na bilo kakve nerede, jer ovakvo ponašanje nećemo tolerirati - izjavio je inspektor Matthew Minton.

Kaos je izbio i u Liverpoolu, gdje je uhićen 14-godišnji dječak pod sumnjom za podmetanje požara u stambenom neboderu. Huligani su napali policajce i vatrogasce koji su stigli na intervenciju zbog požara na balkonu zgrade u Huytonu. Prema priopćenju policije Merseyside, dok su vatrogasci gasili požar na trećem katu, izgrednici su ih gađali vatrometom. U napadu je lakše ozlijeđena jedna policajka.

Birmingham locals attack police with fireworks on bonfire night. The police have lost control of the streets. pic.twitter.com/RcneTlWQQd — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) November 6, 2025

Dok su se pojedini gradovi borili s nasiljem, ostatak Britanije proslavio je Noć krijesova na tradicionalan način. Ovaj dan obilježava se u spomen na neuspjeli pokušaj Guya Fawkesa i njegovih zavjerenika da 5. studenog 1605. godine dignu u zrak zgradu parlamenta i ubiju kralja Jakova I. U Lewesu, u Istočnom Sussexu, održana je jedna od najpoznatijih proslava u zemlji. Tisuće ljudi sudjelovalo je u povorkama s bakljama, a vrhunac večeri bilo je spaljivanje ogromnih figura koje često predstavljaju satiru na aktualne političke događaje.