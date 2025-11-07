Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 55
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
DRAMA U ENGLESKOJ

VIDEO Policija je izgubila kontrolu, grad se pretvorio u ratnu zonu: Policiju i građane napali vatrometom, odjekivale eksplozije

Foto: Screenshot/X
1/2
Autor
Robert Jurišić
07.11.2025.
u 09:37

Šokantni incident u Birminghamu dogodio se na manje od 200 metara od Dječje bolnice, a rezultirao je uhićenjem četvorice tinejdžera.

Nevini prolaznici bježali su kako bi spasili živu glavu nakon što se proslava Noći krijesova (Bonfire Night) u Birminghamu pretvorila u potpuni kaos. Prema izvještajima britanskih medija, uključujući Daily Mail, ulice su postale poprište nasilja. Skupina maskiranih osoba ispaljivala je vatromet prema građanima i policiji.

Snimke iz centra grada prikazuju zastrašujuće scene u kojima se vatromet ispaljuje direktno prema ljudima, vozilima i policijskim službenicima koji su pokušavali uspostaviti kontrolu. Ulice su odzvanjale eksplozijama i vriskovima, dok su maskirani pojedinci viđeni kako drže pirotehniku ciljajući nasumične prolaznike.

Šokantni incident u Birminghamu dogodio se na manje od 200 metara od Dječje bolnice, a rezultirao je uhićenjem četvorice tinejdžera.Policija Zapadnog Midlandsa predvidjela je mogućnost nereda te je unaprijed uvela tzv. "Nalog Sekcije 60" za područje centra grada, koji im je omogućio zaustavljanje i pretragu bilo koje osobe bez posebnog razloga. Unatoč tome, na teren su morale izaći i interventne jedinice. No, policija je izgubila kontrolu te su uslijedili neredi.

- Proveli smo četiri uhićenja nakon izbijanja nasilnih nereda u kojima su pirotehnikom napadnuti građani i naši službenici. Srećom, nitko nije teže ozlijeđen. Zahvaljujući ovlastima iz Naloga Sekcije 60, zaplijenili smo oružje i pirotehnička sredstva. Imali smo robustan plan za odgovor na bilo kakve nerede, jer ovakvo ponašanje nećemo tolerirati - izjavio je inspektor Matthew Minton.

Kaos je izbio i u Liverpoolu, gdje je uhićen 14-godišnji dječak pod sumnjom za podmetanje požara u stambenom neboderu. Huligani su napali policajce i vatrogasce koji su stigli na intervenciju zbog požara na balkonu zgrade u Huytonu. Prema priopćenju policije Merseyside, dok su vatrogasci gasili požar na trećem katu, izgrednici su ih gađali vatrometom. U napadu je lakše ozlijeđena jedna policajka.

Dok su se pojedini gradovi borili s nasiljem, ostatak Britanije proslavio je Noć krijesova na tradicionalan način. Ovaj dan obilježava se u spomen na neuspjeli pokušaj Guya Fawkesa i njegovih zavjerenika da 5. studenog 1605. godine dignu u zrak zgradu parlamenta i ubiju kralja Jakova I. U Lewesu, u Istočnom Sussexu, održana je jedna od najpoznatijih proslava u zemlji. Tisuće ljudi sudjelovalo je u povorkama s bakljama, a vrhunac večeri bilo je spaljivanje ogromnih figura koje često predstavljaju satiru na aktualne političke događaje.

Ključne riječi
vatromet pirotehnika napad Engleska

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja