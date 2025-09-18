Objavljen javni poziv za ZelEn 2025

HEP Opskrba i Hrvatska elektroprivreda raspisali su novi j avni poziv za donaciju projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije integriranih u građevine i sustavnog gospodarenja energijom za potrebe ustanova javnoga sektora koje skrbe za društveno osjetljive kategorije stanovništva. Javni poziv otvoren je do 14. studenog 2025. godine do 14.00 sati, a rezultati javnog poziva bit će objavljeni do 31. siječnja 2026. godine na internetskoj stranici zelen.hep.hr.

Sudionici natječaja mogu biti isključivo registrirane institucije ili ustanove javnog sektora sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovane za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o invalidima, i u kojima vlasnik/osnivač ne obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Prijavitelji moraju posjedovati projektnu dokumentaciju za izvedbu energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije sa sveobuhvatnim troškovnicima i projektantskom procjenom investicije.

ZelEn je proizvod HEP Opskrbe , električna energija dobivena isključivo iz obnovljivih izvora energije, registriranih u sustavu jamstva podrijetla koji vodi Hrvatski operator tržišta energije (HROTE).. Proces dobivanja zelene energije za ZelEn podrazumijeva strog sustav verifikacije. HROTE osigurava da svaki kilovatsat pod ZelEnom dolazi iz obnovljivih izvora. Ovo se potvrđuje kroz sustav jamstava podrijetla električne energije, koji jamči transparentnost i autentičnost podataka o porijeklu električne energije. Kako su u sustavu jamstava uglavnom hidroelektrane, koje su već desetljećima stup hrvatskog elektroenergetskog sustava, ZelEn pruža konkretnu priliku za smanjenje ugljičnog otiska korištenjem njihove električne energije

ZelEn je namijenjen prvenstveno tvrtkama koje svoje poslovanje temelje na načelima društveno odgovornog poslovanja. To uključuje brigu o okolišu te odluku da svoju energiju dobivaju iz obnovljivih izvora. HEP Opskrba prepoznaje važnost poticanja održivih praksi među korporativnim sektorom, omogućujući im da svoj utjecaj na okoliš svedu na minimum bez kompromisa u pogledu kvalitete usluge.

Foto: HEP