VELIKI PROPUST NA BRITANSKOM RADIJU

Objavili da je preminuo kralj Charles: Nastao potpuni kaos, odmah prekinuli program

Britain's King Charles and Queen Camilla in the United States for state visit
Maša Taušan/Hina
21.05.2026.
u 08:59

Britanski radio Caroline ispričao se kralju i slušateljima nakon što je zbog "računalne pogreške" greškom objavio da je umro kralj Karlo, prenosi u četvrtak Sky News. Radio je objavio da je "računalna pogreška" u njihovom glavnom studiju dovela do pogrešne objave u utorak poslijepodne.

"Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koji sve postaje u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktivirana u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo", rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News.

On je kazao da je radio Caroline potom prekinuo program, a da je nakon ponovnog pokretanja pročitana isprika. "Ispričavamo se njegovU veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog eventualnih neugodnosti", kazao je Moore. Incident se dogodio dok su kralj i njegova supruga kraljica Camilla bili na putovanju u Sjevernoj Irskoj.

Kralj Charles kralj Karlo III.

