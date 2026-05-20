TRAJU RADOVI

FOTO Trump otkrio detalje svog velikog projekta: 'Ovako nešto nikada više neće biti izgrađeno'

The site of ongoing construction of the planned White House ballroom in Washington
Dora Taslak
20.05.2026.
u 11:40

Donald Trump rekao je da će zgrada imati šest podzemnih katova i da je doista kompleksna jer je sve isprepleteno

Američki predsjednik Donald Trump poveo je skupinu novinara na gradilište kako bi im pokazao kako napreduje izgradnja zgrade Bijele kuće u kojoj će biti plesna dvorana. Dvorana se gradi na mjestu bivšeg istočnog krila, a na gradilištu su bili stalci s tablama koje prikazuju kako će ona izgledati. 

"Ovako nešto nikada više neće biti izgrađeno, to vam mogu reći“, poručio je Trump. Kako navodi The Guardian, on je naglasio sigurnosne značajke zgrade, posebno njezin potpuno ravan krov od vrlo čvrstog čelika te rekao da će biti otporan na dronove. Pojasnio je da će se dronovi odbijati od njega, no kako bi istovremeno trebao biti platforma za dronove koji će štititi Washington. 

Rekao je da će zgrada imati šest podzemnih katova i da je doista kompleksna jer je sve isprepleteno. "Ovo je jedna dobro povezana zgrada. Jedna stvar ne funkcionira bez druge", opisao je. Prema posljednjim procjenama, dvorana bi trebala biti gotova u rujnu 2028. godine, manje od šest mjeseci prije kraja njegova mandata.

Trošak dvorane od 400 milijuna dolara, kako je naveo, pokrit će donatori, među kojima je i on. Radovi se, dodao je, izvode u koordinaciji s vojskom i Tajnom službom SAD-a. "Ovo neće platiti porezni obveznici. Ovo je dar Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je Trump. No, administracija je od poreznih obveznika zatražila milijardu dolara za sigurnosna poboljšanja na kompleksu Bijele kuće, a Trump nije odgovorio hoće li dodati još vlastitog novca ako Kongres odbije zahtjev.
Avatar Sidewinder
Sidewinder
11:42 20.05.2026.

A šta će drugo klaun nego sebi izgraditi kazalište.

