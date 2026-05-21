Xi uopće ne želi mir u Ukrajini: 'Evo zašto mu savršeno odgovara da rat traje što dulje'

Kina nema stvarni interes za brzo okončanje rata u Ukrajini, a očekivanja da bi kineski predsjednik Xi Jinping mogao nagovoriti Vladimira Putina na mir djeluju prilično naivno, ocjenjuje komentator Florian Niederndorfer u analizi objavljenoj u austrijskom mediju Der Standard.

Autor navodi kako je njemački kancelar Friedrich Merz izrazio nadu da bi Xi tijekom Putinova posjeta Pekingu mogao utjecati na Kremlj i potaknuti kraj rata. No, prema Niederndorferu, upravo bi brz mir Kini najmanje odgovarao. Smatra da Pekingu više odgovara dugotrajan sukob koji iscrpljuje Rusiju, ali istodobno zadržava Sjedinjene Američke Države fokusirane na Europu umjesto na druga krizna područja, poput Tajvana.

„Što rat dulje traje i drži Ameriku okupiranom, to situacija više odgovara Pekingu“, piše autor, dodajući kako Kina ulaže velike napore da spriječi ruski poraz. U tekstu se navodi da Peking Rusiji pomaže opskrbom streljivom i drugom robom važnom za vojnu industriju te joj omogućuje lakše zaobilaženje zapadnih sankcija. Bez kineske potpore, tvrdi Niederndorfer, rusko bi gospodarstvo puno ranije zapalo u ozbiljne probleme.

S druge strane, Kina iz rata izvlači i gospodarsku korist jer kupuje jeftinu rusku naftu. Ipak, autor smatra da Xi ne želi ni potpunu rusku pobjedu. Prema njegovoj procjeni, previše osnažena Rusija, koja bi mogla predstavljati prijetnju ostatku Europe, ne bi bila u interesu Pekinga. Europa je Kini važno tržište, a kineskom vodstvu, zaključuje komentator, profit ostaje jedan od ključnih prioriteta.