Zapad je u panici zbog onoga što se upravo događa u Americi: 'Bit će potrebne godine da se to napravi'

Sjedinjene Američke Države u ratu protiv Irana iscrpile su velike zalihe rijetkih zemalja i sada ubrzano traže nove izvore opskrbe. U samo jednoj raketi sadržano je nekoliko stotina grama ovih elemenata, dok se u pametnom telefonu, primjerice, nalazi tek nekoliko grama. SAD trenutačno intenzivno radi na uspostavljanju novih lanaca opskrbe za ove kritične sirovine. Domaća je proizvodnja, naime, zanemariva. Do prošle godine u SAD-u je postojao samo jedan veliki rudnik ovih sirovina. U srpnju je tvrtka Ramaco Resources otvorila rudnik Brook u Wyomingu – prvi novi rudnik rijetkih zemalja u više od 70 godina – no tamo još uvijek nije započela eksploatacija. Dodatni projekti planirani su u saveznim državama Montana, Wyoming i Nebraska.

Američka se vlada u opskrbi ovim tehnološkim metalima oslanja i na recikliranje, dok istodobno traži izvore u inozemstvu. Nedavno je tako omogućila preuzimanje brazilskog proizvođača Serra Verde od start-upa USA Rare Earth, u kojem je Trumpova administracija u siječnju stekla udio od deset posto. Kako bi dodatno učvrstio opskrbne lance, Washington je posljednjih mjeseci sklopio sporazume s partnerskim državama proizvođačima, među kojima su Australija, Demokratska Republika Kongo, Ruanda i Tajland, navodi Kronen Zeitung.

Međutim, samo rudarenje tek je prvi korak. Prije nego što se rijetke zemlje mogu upotrijebiti, metale je potrebno izdvojiti iz rude i separirati pojedinačne elemente. U tom je procesu Kina apsolutni lider – prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), čak 91 posto tog procesa u 2025. godini obavljalo se u Narodnoj Republici Kini. Peking veliku globalnu potražnju koristi kao geopolitičku polugu, pa je tako prošle godine kineska vlada privremeno ograničila izvoz određenih tehnoloških metala. Najčešće korištene rijetke zemlje su neodimij i praseodimij. Oba su elementa neizostavna u proizvodnji takozvanih trajnih magneta, koji su deset puta snažniji od konvencionalnih i koriste se u električnim automobilima, vjetroelektranama i pametnim telefonima. Samarij, još jedan od ovih 17 rijetkih metalnih elemenata, ključan je za magnete u obrambenoj industriji.

U raketama se nalazi nekoliko stotina grama rijetkih zemalja, a ugrađeni su i u dronove te borbene zrakoplove. „Sukob u Zaljevu u stvarnom vremenu pokazuje koji su minerali neophodni za vojne operacije i gdje bi lanci opskrbe mogli puknuti pod pritiskom“, ističe Mahnaz Khan iz analitičkog centra Silverado Policy Accelerator. „To bi moglo dodatno otežati i usporiti obnavljanje zaliha naoružanja.“ Analitički centar CSIS krajem travnja je upozorio da će „biti potrebne godine kako bi se nadopunile iscrpljene zalihe“. Ipak, John Maslin, čelnik start-upa Vulcan Elements koji proizvodi trajne magnete, smatra da SAD može ostvariti potpunu neovisnost o Kini. „Industrija mora biti inovativna i napraviti tehnološki skok naprijed, umjesto da samo pokušava kopirati Kinu“, zaključuje Maslin.