Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 38
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEDOSTATAK ZALIHA

Zapad je u panici zbog onoga što se upravo događa u Americi: 'Bit će potrebne godine da se to napravi'

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump at the Oval Office in Washington
Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
21.05.2026.
u 08:51

Kako bi dodatno učvrstio opskrbne lance, Washington je posljednjih mjeseci sklopio sporazume s partnerskim državama proizvođačima, među kojima su Australija, Demokratska Republika Kongo, Ruanda i Tajland

Sjedinjene Američke Države u ratu protiv Irana iscrpile su velike zalihe rijetkih zemalja i sada ubrzano traže nove izvore opskrbe. U samo jednoj raketi sadržano je nekoliko stotina grama ovih elemenata, dok se u pametnom telefonu, primjerice, nalazi tek nekoliko grama. SAD trenutačno intenzivno radi na uspostavljanju novih lanaca opskrbe za ove kritične sirovine. Domaća je proizvodnja, naime, zanemariva. Do prošle godine u SAD-u je postojao samo jedan veliki rudnik ovih sirovina. U srpnju je tvrtka Ramaco Resources otvorila rudnik Brook u Wyomingu – prvi novi rudnik rijetkih zemalja u više od 70 godina – no tamo još uvijek nije započela eksploatacija. Dodatni projekti planirani su u saveznim državama Montana, Wyoming i Nebraska.

Američka se vlada u opskrbi ovim tehnološkim metalima oslanja i na recikliranje, dok istodobno traži izvore u inozemstvu. Nedavno je tako omogućila preuzimanje brazilskog proizvođača Serra Verde od start-upa USA Rare Earth, u kojem je Trumpova administracija u siječnju stekla udio od deset posto. Kako bi dodatno učvrstio opskrbne lance, Washington je posljednjih mjeseci sklopio sporazume s partnerskim državama proizvođačima, među kojima su Australija, Demokratska Republika Kongo, Ruanda i Tajland, navodi Kronen Zeitung.

Međutim, samo rudarenje tek je prvi korak. Prije nego što se rijetke zemlje mogu upotrijebiti, metale je potrebno izdvojiti iz rude i separirati pojedinačne elemente. U tom je procesu Kina apsolutni lider – prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), čak 91 posto tog procesa u 2025. godini obavljalo se u Narodnoj Republici Kini. Peking veliku globalnu potražnju koristi kao geopolitičku polugu, pa je tako prošle godine kineska vlada privremeno ograničila izvoz određenih tehnoloških metala. Najčešće korištene rijetke zemlje su neodimij i praseodimij. Oba su elementa neizostavna u proizvodnji takozvanih trajnih magneta, koji su deset puta snažniji od konvencionalnih i koriste se u električnim automobilima, vjetroelektranama i pametnim telefonima. Samarij, još jedan od ovih 17 rijetkih metalnih elemenata, ključan je za magnete u obrambenoj industriji.

U raketama se nalazi nekoliko stotina grama rijetkih zemalja, a ugrađeni su i u dronove te borbene zrakoplove. „Sukob u Zaljevu u stvarnom vremenu pokazuje koji su minerali neophodni za vojne operacije i gdje bi lanci opskrbe mogli puknuti pod pritiskom“, ističe Mahnaz Khan iz analitičkog centra Silverado Policy Accelerator. „To bi moglo dodatno otežati i usporiti obnavljanje zaliha naoružanja.“ Analitički centar CSIS krajem travnja je upozorio da će „biti potrebne godine kako bi se nadopunile iscrpljene zalihe“. Ipak, John Maslin, čelnik start-upa Vulcan Elements koji proizvodi trajne magnete, smatra da SAD može ostvariti potpunu neovisnost o Kini. „Industrija mora biti inovativna i napraviti tehnološki skok naprijed, umjesto da samo pokušava kopirati Kinu“, zaključuje Maslin.

Sastali su se Vladimir Putin i Xi Jinping
Ključne riječi
Donald Trump Sjedinjene Američke Države rijetki minerali

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!