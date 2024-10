Obitelji očajno traže svoje nestale u poplavama u BiH. "Dok nisu došli Hrvati i Slovenci, nije bilo nade"

Poplave koje su pogodile BiH uzele su više 21 života. I dok zemlja tuguje, brojne obitelji još uvijek traže svoje nestale ne gubeći nadu kako su možda još uvijek živi. Hitne službe užurbano rade na sanaciji puteva koliko je to moguće u teškim uvjetima, te dostavi pomoći tamo gdje je najpotrebnije. No, kritika na račun države ima, a mnogi se pouzdaju samo u sebe.

"Ovdje nije bilo nikakve organizacije. Sve sam sam napravio. Čak sam našao bagere. Borio sam se s ljudima da mi dopuste bagere. Nitko nam nije pomogao dok si nismo sami pomogli. Želim zahvaliti ljudima iz Hrvatske i Slovenije. Dok oni nisu došli, nismo mogli naći nikoga", rekao je Nedim Haketa za RTL koji još uvijek traga za stricem i strinom. No, jednog člana obitelji je uspio pronaći i to nasreću živog.

"Bujica je nosila sve pred sobom. To se desilo oko 1 navečer. Vjerojatno su spavali. Ovdje je bilo deset kuća, Voda je odnijela svih deset kuća", ispričao je Nedim, a na pitanje što sad očekuje, kaže: "Dok nisu došli vaši nisam imao nikakve nade. Kad su došli ljudi iz Hrvatske i Slovenije, imamo nade. Vaši ljudi pronašli su jedno tijelo. Čuli smo da će opet biti poplave. Naš je zadatak da nađemo tijela do srijede, do novih poplava".

FOTO Više poginulih i nestalih u stravičnim poplavama: Obilne oborine izazivaju probleme diljem BiH