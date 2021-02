Obitelj nestale Nine Perić: 'Lociran joj je mobitel u Međimurju. Strahujemo, možda je oteta'

Nina Perić (26) nestala je sa svoje adrese u Zagrebu 28. siječnja. Od tada pa do danas gubi joj se svaki trag, a obitelj moli cjelokupnu javnost za pomoć u smislu bilo koje informacije.

Njezin nestanak službeno je prijavljen 30. siječnja, a na stranicama Nacionalne evidencije nestalih osoba navodi se da je visoka 170 centimetara, ima smeđu kosu, tamnoplave oči te je jače tjelesne građe. U trenutku nestanka bila je odjevena u crnu dulju jaknu s kapuljačom na kojoj su rubovi od krzna, nosila je crni kožni ruksak i bordo cipele Martens.

Budući da je prošlo pet dana od posljednjeg kontakta s Ninom, obitelj koja inače živi u Zadru prilično je zabrinuta. Zbog toga se i redakciji Večernjeg lista obratila njezina sestrična Nora koja nam je iznijela nekoliko detalja.

"Mi ne znamo što se dogodilo, zato i molimo pomoć nadležnih institucija, ali i medija. Svaka informacija je dobro došla, no nažalost još ne raspolažemo ni s čim dovoljno kvalitetnim.

Nemamo ni jedan jedini trag, osim podatka da je policija locirala njezin mobitel u petak ujutro u okolici Međimurja. Mobitel više nije aktivan i tim više smo zabrinuti", kazuje nam sestrična Nora.

Posljednji put s Ninom se čula sestra Sara u četvrtak navečer.

"Bilo je sve O. K., vodile su najnormalniji razgovor i ništa nije sugeriralo da će nestati. Sutradan su je kontaktirati roditelji no nije im se javila pa su zamolili mene da je nazovem. No, i meni se više nije javljala pa smo posumnjali da se nešto dogodilo."

Nora tvrdi da Međimurje ne može povezati kao logičan slijed kretanja.

"U Zagreb se preselila zbog studija farmacije, donedavno je u stanu živjela s cimericom koja se iselila", dodaje Nora.

Na upit je li njezina sestrična Nina imala ikakvih problema koji su je mučili te je li kod nje bila prisutna tjeskoba zbog koje bi se odlučila na bijeg, Nora tvrdi:

Foto: nestali.hr

"Ne, nije djelovala čudno niti je išta na to upućivalo. Ujedno smatram da fokus javnosti, medija i svih koji nam mogu pomoći ne smije biti na njezinim karakternim osobinama jer je to sporedno i ne bih htjela da priča krene u pogrešnom smjeru. Ne mora to biti nužno bijeg, možda je oteta. To ne možemo znati, za to i molimo pomoć", priča uznemirena sestrična dodajući kako su sve policijske uprave u Hrvatskoj obaviještene o njezinu nestanku, kao i sve granične službe.

Kaže da su kao obitelj kontaktirali sve hrvatske bolnice i prijatelje nestale, no nitko je nije vidio ni čuo od trenutka nestanka.

"Svi smo u obitelji uključeni u slučaj, rasporedili smo se po gradovima, a mi, mlađi, preuzeli smo društvene mreže i medije. Svi smo svjesni da je Nina punoljetna, zrela i ima dovoljno godina, ali nakon nekoliko dana opravdano smo počeli strahovati. Pogotovo zato što je locirana u Međimurju s kojim je baš nitko od njezinih prijatelja ne može povezati", kazala je Nora dodavši:

"Ako se Nina negdje izolirala zbog ikakvog problema i ako ovo čita, želim joj poručiti da nitko na nju nije ljutit i da joj kao obitelj želimo pomoći. Molim sve da o bilo kakvim saznanjima obavijeste policiju na 192 kako bismo je pronašli što prije", zaključuje Nora.

Bilo kakve informacije o nestaloj, koje bi mogle pomoći u potrazi, prijavite policiji.