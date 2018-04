'Obitelj i ja smo pod zaštitom, naručeno je moje ubojstvo'

Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan danas u Saboru predstavlja izvješća o radu DORH-a za 2015. i 2016. godinu, vjerojatno posljednji put u Saboru s obzirom da mu mandat ističe 24. travnja, a Vlada ga nije predložila za novi mandat. Branimir Bunjac iz Živog zida pitao ga je zašto ima policijsku zaštitu.

- Ne volim o ovom govoriti, procjena policije je da je moj život ugrožen, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora. Zato se štiti mene i moju obitelj. To nije lako. To je težak život i to je to. Što da vam kažem – odgovorio je Cvitan. Bunjca je zanimalo i je li točno da DORH usporavanjem predmeta protiv pojedinih zastupnika, primjericeTomislava Sauche, Milana Bandića, Ivana Vrdoljaka, održava tanku parlamentarnu većinu.

- Radnje koje provodi Državno odvjetništvo ili USKOK, sasvim svejedno u istražnom postupku, su vremenski ograničene. Preko 85% istraga se završilo u roku od 6 mjeseci. Iznimno, istrage traju godinu do godinu i pol – rekao mu je Cvitan.

SDP-ovog Željka Jovanovića zanimalo je koliko je Milan Bandić presudio da ne može dobiti novi mandat s obzirom da je njegov predmet jedan od ključnih kojimse željelo razbiti korupciju na lokalnoj razini.

- Za Državno odvjetništvo i za USKOK definitivno ime, prezime, stranačka pripadnost ne znače ništa. Ako se prikupe dokazi protiv bilo koga, on će biti procesuiran ili, kako ja to volim reći kolokvijalno, i vlastitog sina bih zatvorio da je počinio kazneno djelo i onda mu nosio četvrtkom mandarine u Remetinec – kazao je Cvitan koji je zadovoljan svojim mandatom. Priznaje da je moglo biti i bolje, ali i naglašava da je napravljeno puno toga što javnosti nije vidljivo, poput organizacije državnog odvjetništva, posebno uspostavljanje nadzora nad radom redovnih državnih odvjetništava.

- Na vaše pitanje kako se osjećam, prije svega, iskreno ću reći, osjećam se kao slobodan čovjek – odgovorio je SDP-ovom Peđi Grbinu.

Činio sam sve da se ubrza procesuiranje ratnih zločina

Nezavisnom Željku Glasnoviću, glavni državni odvjetnik je 'priznao' da nije zadovoljan procesuiranjem počinitelja kaznenih djela ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u Domovinskom ratu.

"Tada, kad je to bilo friško nisu poduzimane sve radnje i nisu prikupljani relevantni dokazi, danas smo u situaciji da se dokazi i potencijalni svjedoci i počinitelji nalaze na područjima druge države", izjavio je Cvitan ističući da je učinio sve da se ubrza procesuiranje ratnih zločina, te da su od 2014. procesuirani zločini u Voćinu, Četekovcima, Trpinjskoj cesti, dalmatinskom zaleđu, raketiranju Banskih dvora...

Znam da je percepcija građana loša, vjerojatno sam i ja za to odgovoran jer nisam htio izlaziti u javnost, nego sam šutio i radio, odgovorio je Cvitan na tvrdnju Ivana Pernara (ŽZ) da se građani, zapravo, smiju radu DORH-a, jer neki krupni slučajevi ni nakon niza godina nisu dobili epilog.

Trebali ste govoriti, jer stvari koje ne idu, na vas su išle, to mi je najveća zamjerka na vaš rad, mandat je bio vrlo dobar, šteta da nije još jedan, rekao je glavnom državnom odvjetniku Orsat Miljenić (SDP).

USKOK godišnje treba raditi 10 velikih predmeta

Cvitan je ocijenio da Zakon o USKOK-u treba mijenjati, da USKOK treba godišnje raditi 10 velikih predmeta, a ne zaprimati "hrpetine smeća kaznenih prijava, podnesaka itd".

Ne mogu govoriti o konkretnom predmetu, radnje koje provodi Državno odvjetništvo u istražnom postupku vremenski su ograničene, statistika govori da se 85 posto istraga završava u šest mjeseci, iznimno istrage traju godinu do godinu i pol, a za to što nema pravorijeka, puno je razloga, rekao je Cvitan na Bunjčev upit je li točno da Državno odvjetništvo usporavanjem predmeta protiv nekih zastupnika, konkretno Sauche, Bandića, Vrdoljaka, održava tanku parlamentarnu većinu.

Cvitan je iz Sabora poručio kako je državno odvjetništvo i 2015. i 2016. zadržalo visok stupanj ažurnosti, kvalitete i uspješnosti u radu što je rezultat iznadprosječnog angažmana i zalaganja svih državnih odvjetnika, njihovih zamjenika te službenika i namještenika.

Napomenuo je i kako je odobren proračun za sva državna odvjetništva oko 341,8 milijuna kuna, a utrošeno je oko 341,4 milijuna kuna. "Ukupno doznačena proračunska sredstva i u 2015. i 2016. uz racionalno trošenje bila su dostatna za tekuće poslovanje državnih odvjetništava, međutim nedostaju sredstva za podmirenje troškova intelektualnih usluga", poručio je Cvitan.

Kada je riječ o kaznenim odjelima, rekao je kako su državna odvjetništva tijekom 2016 zaprimila kaznene prijave protiv 39.244 osobe iz čega proizlazi da je u odnosu na 2015. zaprimljeno 2,7 posto prijava protiv poznatih počinitelja više.

Povećanje prijava za kaznena djela protiv imovine

Kada se analizira kretanje prijava za pojedine vrste kaznenih djela, vidljivo je, kaže, povećanje broja prijava za kaznena djela protiv imovine, osobne slobode, pravosuđa.

U 2016. sva državna odvjetništva obavila su 39.921 dokaznu radnju i, kada je riječ o ročištima i raspravama, 47.632 rasprave.

Govoreći o izrečenim kaznenim sankcijama, kazao je da su najzastupljenije uvjetne osude (75 posto), zatvorske kazne (13,8 posto), rad za opće dobro (8,9 posto).

Posebna pažnja se, rekao je, posvećuje oduzimanju imovinske koristi."U izvješću je ukupan iznos oduzete imovinske koristi na temelju prvostupanjske presude i to u 2016. bilo 192,2 milijuna kuna", rekao je.

Istaknuo je i kako je u 2016. ostalo nepresuđenih 1087 osoba optuženih od strane Uskoka, "u odnosu na 2015., bilo ih je 876. Dakle, došlo je do porasta broja nepresuđenih osoba za 24,9 posto", rekao je.

Naglasio je i kako su enormni iznosi novca koji se potražuju u arbitražnim postupcima. Tu se, ističe, radi o složenim i obimnim postupcima gdje postoji posebna procedura stranih odvjetnika koji će zastupati u investicijskim arbitražama.

"Do sada, od svih arbitražnih postupaka samo su tri dovršena i sva tri je RH dobila. U 2015. troškovi zastupanja RH u inozemstvu uključuje arbitražne i druge inozemne sporove iznosili su 39,2 milijuna kuna što je u odnosu na 2016. čak 70,12 posto ukupnog proračuna državnog odvjetništva RH koji je iznosio 55,9 milijuna kuna", rekao je Cvitan.

Pogledajte i galeriju - Mesić je 2000. skupio više glasova od Tuđmana 1997.: