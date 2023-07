Obilna kiša izazvala poplave i klizišta u Turskoj: Jedna osoba poginula, oglasio se Erdogan

Obilna kiša u turskoj crnomorskoj regiji izazvala je poplave i klizišta, a jedna je osoba poginula u sjevernoj turskoj pokrajini Samsun, rekao je u ponedjeljak ministar prometa Abdulkadir Uraloglu. Nekoliko je cesta zatvoreno zbog odrona, dodao je, prenosi državna novinska agencija Anadolu.

U provinciji Bolu zatrpan je izlaz iz tunela. Snimke pokazuju kako bageri pokušavaju očistiti cestu. Meteorološka služba također je upozorila na nove oluje u regiji Crnog mora.

Regija Crnog mora stalno je izložena velikim poplavama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je u ponedjeljak da su ekstremni vremenski uvjeti posljedica klimatske krize.

"Nažalost, kao i ostatak svijeta, i naša zemlja sve više osjeća probleme uzrokovane klimatskim promjenama", rekao je Erdogan u Istanbulu.

