Obilježen Dan vukovarskih branitelja: Dan kada je počeo pravi rat u Vukovaru

Polaganjem vijenaca podno spomen obilježja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata danas je obilježen Dan vukovarskih branitelja. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora (HDLSKL) Danijel Rehak podsjetio je kako je toga 24. kolovoza 1991. godine i službeno započeo rat u Vukovaru.

- Do toga dana JNA se postavila kao svojevrstan tampon da bi toga 24. kolovoza započeo prvi sveopći napad na Vukovar iz zraka, vode i sa zemlje. Toga dana je Luka Andrijanić srušio prva dva zrakoplova JNA. Srušio ih je jer je imao s čim to da napravi. Od toga dana je krenulo uništenje Vukovara sa 8 punktova koji su se nalazili oko grada. Bio je to početak rata, istakao je Rehak.

Podsjetio je kako je tijekom obrane Vukovara, a prema podacima s kojima raspolaže udruga, poginuo 921 hrvatskih branitelja.

Ipak, primjetno je kako se iz godine u godinu sve manji broj preživjelih okuplja na takvim i sličnim obljetnicama.

Predsjednik Hrvatske udruge vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovarsko-srijemske županije i branitelj Ivan Kovačić kaže kako je Vukovar branilo oko 5.500 branitelja, a da je danas među živima njih oko 2.500.

- Sve nas je manje i manje, ali dok je nas mi ćemo nastaviti obilježavati ovaj dan. Bili smo tu 1991. godine, tu smo i danas, rekao je Kovačić.

Ispred Predsjednika Vlade RH vijenac je položio povjerenik HDZ-a za Grad Vukovar Nikola Mažar koji je rekao kako nakon toga dana 1991. godine više ništa nije bilo isto.

- Od toga dana su krenule neprekidne borbe koje su trajale 90 dana, a svi znamo kako je to završilo 18., 19. i 20. studenoga. Nakon ta prva dva aviona koja su srušena znalo se što nas čeka i da je rat neminovan, kazao je Mažar.

Inače, od prije nekoliko godina u Vukovaru se obilježavaju dva Dana vukovarskih branitelja. Jedan je ovaj 24. kolovoza, a drugi se obilježava 10. ožujka na dan kada su 1991. godine postrojeni prvi nenaoružani odredi kod Vukovara. Na današnjem obilježavanju Dana vukovarskih branitelja nije bilo nikoga iz gradskih vlasti. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček podsjetio je kako su braniteljske udruge prije nekoliko godina, većinom glasova, donijele odluku da se taj dan obilježava 10. ožujka dok je dio udruga taj isti dan nastavio obilježavati 24. kolovoza.