FOTO Netko je usred autoceste ostavio razbijeni Porsche GT3 od 200.000 eura, policija traži vlasnika

Njemačka policija u ponedjeljak je na autocesti A66, u blizini čvorišta Hanau-Nord, pronašla napušteni Porsche 911 GT3 (992.2) koji je, prema svemu sudeći, sudjelovao u ozbiljnoj prometnoj nesreći. Prema dostupnim informacijama iz Njemačke, vozač gotovo novog GT3 navodno je nakon sudara napustio mjesto nesreće. Policija zasad nije objavila više detalja o okolnostima događaja niti o eventualno ozlijeđenim osobama.

Fotografije koje je objavila njemačka policija otkrivaju velika oštećenja na prednjem dijelu automobila. Potpuno su uništeni odbojnik i ovjes, dok je karoserija pretrpjela ozbiljna oštećenja. Iako su registarske oznake na fotografijama zamagljene, njemački mediji navode kako je riječ o vozilu sa srpskim tablicama.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da se radi o najnovijoj generaciji modela Porsche 911 GT3 (992.2), koja je tek nedavno stigla na tržište. Automobil pokreće atmosferski 4,0-litreni bokser motor sa 510 konjskih snaga, a među ljubiteljima sportskih automobila smatra se jednim od posljednjih pravih vozačkih automobila bez elektrifikacije.

Dodatni interes javnosti izazvala je i vrijednost automobila. Na europskom tržištu novi Porsche 911 GT3 bez problema prelazi cijenu od 200.000 eura, a šteta na ovom primjerku djeluje ogromno. Kod ovakvih modela čak i manja oštećenja često znače iznimno skupe popravke zbog specifičnih GT komponenti i upotrebe laganih materijala. Cijeli slučaj posebno je odjeknuo među Porsche entuzijastima jer je aktualni 992.2 GT3 posljednjih mjeseci u središtu pažnje zbog nastojanja Porschea da zadrži atmosferski motor usprkos sve strožim ekološkim pravilima. Mnogi ga upravo zato smatraju jednom od posljednjih “čistih” sportskih izvedbi legendarne 911-ice.