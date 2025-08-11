'Odrekne li se Ukrajina teritorija, Zapad joj mora jamčiti sigurnost'

Uoči pregovora američkog čelnika Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o uspostavi mira u Ukrajini, europske zemlje potiču svojeg saveznika u Washingtonu da u taj proces uključi i Kijev. Glavne zemlje Starog kontinenta vjeruju da njihova sigurnost primarno ovisi o ishodu ovog rata, i da bi ruska pobjeda u Ukrajini ugrozila i njihove interese.

Amerikanci i Rusi dogovorili su se da će se Trump i Putin sastati oči u oči na pregovorima u petak, 15. kolovoza i za sada na summit nije pozvan ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski. Trump je odmah rekao da bi rješenje o kraju rata u Ukrajini moglo uključivati "razmjenu teritorija kojom bi svi bili zadovoljni". No, Zelenski je u subotu uzvratio da Kijev nikada neće pristati na predaju teritorija ruskom agresoru. Također je istaknuo da se odluke o Ukrajini ne mogu donositi bez sudjelovanja te zemlje na pregovorima. Situaciju vrlo slično vide i Europljani. U jučerašnjoj zajedničkoj izjavi Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Poljska, Finska i Europska komisija istaknule su da "diplomatsko rješenje mora zaštititi ključne sigurnosne interese Ukrajine i Europe".

"Slažemo se da ti ključni interesi uključuju potrebu za snažnim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će omogućiti Ukrajini da učinkovito brani svoj suverenitet i teritorijalni integritet. O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučivati bez Ukrajine. Ostajemo predani načelu da se međunarodne granice ne smiju mijenjati silom", izjavili su europski čelnici i dodali vrlo važnu rečenicu o ukrajinskom teritorijalnom integritetu: "Trenutačna linija kontakta trebala bi biti polazišna točka pregovora". Pojam "linija kontakta" zapravo je drugi naziv za crtu bojišnice i EU time potencijalno ističe da je sumnjičav prema bilo kakvim prijedlozima koji bi uključivali ukrajinsko povlačenje iz dijelova regije Donbas koje sada Kijev kontrolira, a što Rusija traži.

Ukrajinski lider Zelenski rekao je u nedjelju kako njegova zemlja "poštuje i u potpunosti podržava" zajedničku izjavu europskih čelnika. "Kraj rata mora biti pravedan i zahvalan sam svima koji danas stoje uz Ukrajinu i naš narod radi mira u Ukrajini, koji brani vitalne sigurnosne interese naših europskih naroda", napisao je Zelenski na X-u.

No sve to ukazuje na problematičnost trenutačnih pregovora – Kijev i europske države međusobno se jako dobro razumiju, i pokušavaju utjecati na Washington kako bi Trump shvatio na koje teritorijalne ustupke Ukrajinci neće pristati. No, s druge strane, Rusija želi pregovarati samo s Amerikom koju vidi kao glavnog geopolitičkog suparnika i naredbodavca Zelenskom. U tom je kontekstu veliko pitanje koliko Trumpova administracija uopće europsku geopolitičku ulogu shvaća ozbiljno, a to isto vrijedi i za Putinovu Rusiju.

Poznato je da Putin od Ukrajine traži da mu preda one dijelove Donbasa, regije na istoku Ukrajine, koje Kijev još kontrolira, ali nije sasvim jasno što nudi zauzvrat Ukrajini. Prema nekim tumačenjima, to bi moglo značiti da Rusija traži da se Ukrajina povuče iz razmjerno velikih gradova Kramatorska i Slovjanska, koji se nalaze u Donbasu, ali njima upravlja Kijev, a da će Moskva tada pristati na kraj rata te će odustati od demilitarizacije Ukrajine i promjene vlasti u Kijevu. No, veliko je pitanje planira li Rusija dati bilo kakve teritorijalne ustupke Ukrajini povuče li se ona iz dijelova Donbasa. To ostaje otvoreno pitanje između ostaloga i zato što se Trumpov pregovarač Steve Witkoff prošlog tjedna susreo s Putinom, ali zatim je europskoj strani prenio u više navrata različita tumačenja Putinovih zahtjeva, što je samo povećalo konfuziju.

Kako su europske zemlje nezadovoljne ruskim prijedlozima, američkoj su strani iza scene predstavile svoj prijedlog uspostave mira uoči pregovora Trumpa i Putina, izvijestio je jučer Wall Street Journal. Dakle, dok s jedne strane nastupaju javno zajedničkom izjavom, potajice dostavljaju Washingtonu konkretan plan. A on uključuje trenutačno proglašenje prekida vatre prije poduzimanja bilo kakvih drugih koraka. Također, teritorij bi se mogao razmjenjivati između Ukrajine i Rusije isključivo na recipročan način, što znači da ako se Ukrajina pristane povući iz nekih regija, Rusija se mora povući iz drugih. Iako prijedlog ne imenuje konkretne regije, to bi moglo značiti da Europljani očekuju da se Rusija odrekne regija Zaporižje i Herson ako Ukrajina pristaje na predaju Donecka i Luhanska koji zajedno tvore Donbas.

Također, europski plan naglašava da bi bilo kakve teritorijalne ustupke Kijeva trebalo slijediti zapadno davanje sigurnosnih jamstava Kijevu, uključujući i potencijalno članstvo u NATO-u za Ukrajinu. Drugim riječima, Europa smatra da bi Ukrajini trebalo dati jamstva da će njezini zapadni saveznici reagirati napadne li ju Rusija opet. No, još uvijek nije jasno što bi to moglo konkretno značiti – daljnja naoružavanja Ukrajine, slanje svojih trupa u obranu ukrajinskog teritorija, članstvo u NATO-u... O svim ovim pitanjima Putin i Trump će pregovarati u petak na Aljasci.