Obavijest o lažnim KTC nagradnim igrama

Obavještavamo vas o pojavi lažnih Facebook profila koji se predstavljaju kao KTC te objavljuju lažne nagradne igre u kojima se navodno dijele 3 automobila.

KTC d.d. nije povezan s takvim profilima niti s navedenim aktivnostima. Molimo vas da ne šaljete svoje osobne podatke te budite oprezni prilikom dijeljenja informacija.



Napominjemo da je jedina službena Facebook stranica KTC-a dostupna na sljedećem linku: www.facebook.com/ktchrvatska.

Sve informacije o provedenim i aktualnim nagradnim igrama i natječajima možete pronaći isključivo na našoj web stranici na linku: ktchrvatska.com/nagradneigre.

Lažne stranice koje se predstavljaju kao KTC pod nazivom "KTC fans" i objavljuju lažne nagradne igre. KTC d.d. nije povezan s takvim profilima niti s navedenim aktivnostima. Naša stranica nosi plavu kvačicu, oznaku "provjereno", koja potvrđuje da je autentičnost stranice službeno provjerena. Lažne stranice su prijavljene s ciljem da ih Facebook ukloni te je na feedu objavljena obavijest za korisnike vezano uz pojavu lažnih stranica.

Hvala vam na razumijevanju i budite sigurni online!