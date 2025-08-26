Naši Portali
PRIPAZITE

Obavijest o lažnim KTC nagradnim igrama

26.08.2025.
Sve informacije o provedenim i aktualnim nagradnim igrama i natječajima KTC-a možete pronaći isključivo na web stranici na linku: ktchrvatska.com/nagradneigre.

Obavještavamo vas o pojavi lažnih Facebook profila koji se predstavljaju kao KTC te objavljuju lažne nagradne igre u kojima se navodno dijele 3 automobila.
KTC d.d. nije povezan s takvim profilima niti s navedenim aktivnostima. Molimo vas da ne šaljete svoje osobne podatke te budite oprezni prilikom dijeljenja informacija.

Napominjemo da je jedina službena Facebook stranica KTC-a dostupna na sljedećem linku: www.facebook.com/ktchrvatska.
Sve informacije o provedenim i aktualnim nagradnim igrama i natječajima možete pronaći isključivo na našoj web stranici na linku: ktchrvatska.com/nagradneigre.

Lažne stranice koje se predstavljaju kao KTC pod nazivom "KTC fans" i objavljuju lažne nagradne igre. KTC d.d. nije povezan s takvim profilima niti s navedenim aktivnostima. Naša stranica nosi plavu kvačicu, oznaku "provjereno", koja potvrđuje da je autentičnost stranice službeno provjerena. Lažne stranice su prijavljene s ciljem da ih Facebook ukloni te je na feedu objavljena obavijest za korisnike vezano uz pojavu lažnih stranica.

Hvala vam na razumijevanju i budite sigurni online!

