Novo ročište na suđenju braći Mamić: Obrana opet zatražila odgodu, vještakinja iznijela nalaz

Niti jedno ročište na suđenju braći Mamić ne može proći bez komplikacija pa nije niti današnje. Obrane su predlagale odgodu, tko zna već po koji put, a ovoga puta zato što Filip Glavaš, odvjetnik Zdravka Mamića, nije mogao biti na raspravi u Osijeku jer je istodobno zastupao svoga oca Branimira Glavaša na sudu u Zagrebu, u postupku za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991.

Za razliku od prije nekoliko dana, kada je četiri sata čekala na svjedočenje pa su je na koncu poslali kući, zbog peripetija oko izuzeća sudaca, računovodstveno-financijska vještakinja Ksenija Špoljarić danas je ipak iznijela svoj nalaz i mišljenje, ali samo za jednu točku optužnice. Riječ je o dijelu u kojem se Zdravka Mamića tereti da je od 25. rujna 2002. do 8. ožujka 2007., kao osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima Dinama, s računa kluba u Hypo Alpe Adria Bank u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura pa ih koristio za vlastite potrebe. Vještakinja Špoljarić utvrdila je, kako je izjavila, da je u inkriminiranom razdoblju na tom računu ostvaren ukupan promet od 4,4 milijuna eura. No, istaknula je i kako nije imala na raspolaganju dokumentaciju iz koje bi se moglo zaključiti da je taj promet proknjižen u poslovnim knjigama Dinama.

- Porez i doprinose na gotovinske isplate obavezan bi bio platiti Dinamo. U slučaju da se tijekom postupka utvrdi da je Dinamo vršio gotovinske isplate koje nisu bile evidentirane u knjigama, isto bi imalo utjecaja na utvrđene rashode i odljeve novčanih sredstava po računima Dinama. Međutim, s računovodstvenog aspekta nije moguće utvrditi činjenicu je li eventualno izvršena gotovinska isplata igračima izvršena iz novčanih sredstava koja su podignuta s računa u Klagenfurtu – rekla je Špoljarić. Stava je i kako, u slučaju da se utvrdi da je došlo do neovlaštenog trošenja novca Dinama, klub "ima financijski interes u ovom predmetu".

POVEZANI ČLANCI:

Čulo se danas i kako su Mamić i njegove tvrtke uplatili 58,3 milijuna kuna Dinamu na ime pozajmica u razdoblju od 2002. do 2007. godine. Dinamo je od 2002. do 2005. poslovao s 31,3 milijuna kuna gubitka, a od 2005. do 2007. s dobiti od oko 20 milijuna kuna, čime nije pokriven gubitak iz ranijih godina. Da su na kraju 2005. kompenzirana međusobna potraživanja između Dinama i Mamića, rekla je vještakinja, Dinamo bi njemu bio dužan oko 841.000 kuna, a na kraju 2006. godine oko 7,3 milijuna kuna.

- Iz ovoga se vidi da optužnica USKOK-a ne stoji jer je vidljivo da financijska situacija Dinama u inkriminiranom razdoblju nije bila dobra. Poslovali su s milijunskim gubicima i imali popriličan dug prema Zdravku Mamiću pa tvrdnja USKOK-a da je Mamić izvlačio novac iz Dinama ne stoji - komentirala je na to Ksenija Vržina, odvjetnica Nikkyja Arthura Vuksana.

>> VIDEO Što je to govorio Luka Modrić na suđenju Mamićima