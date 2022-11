Putujete u Austriju? Cijene vinjeta rastu, a od danas pripazite i na ovo pravilo

U valu sveopćih poskupljenja i globalnog rasta inflacije, poskupljuje još jedan aspekt putovanja, i to taman pred početak skijačke sezone.

Cijene vinjeta za austrijske autoceste rastu 2,8 posto. Najpopularnija opcija, vinjeta od deset dana, tako će sada koštati 9,90 eura umjesto prijašnjih 9,60. Za dvomjesečnu vinjetu izdvojit ćete 29 eura, dok ćete za godišnju platiti 96,40 eura.

Moguć je i daljnji porast cijena vinjeta jer se cestarina u Austriji automatski usklađuje s indeksom potrošačkih cijena, upozorava HAK.

Godišnja vinjeta za motocikle koštat će 38,20 eura, dvomjesečna 14,50 eura, a desetodnevna 5,80 eura. Nova vinjeta bit će dostupna kod oko 6000 Asfinag partnera za prodaju vinjeta u Austriji i inozemstvu u posljednjim danima studenoga 2022., a vrijedit će od 1. prosinca 2022. Digitalna verzija može se kupiti online ili na prodajnim mjestima. Godišnja vinjeta vrijedi od 1. prosinca prethodne godine do 31. siječnja sljedeće godine. Dakle, godišnja vinjeta za 2023. vrijedi od početka prosinca 2022. do kraja siječnja 2024.

Foto: FrankHoermann/DPA Sign digital vignette at the Hohenems border crossing, toll, toll, vignette, vignette requirement, Vorarlberg, sign, sign Republic of Austria, border, border sign, /DPA/PIXSELL

Inače, austrijski auto moto klub ÖAMTC i Austrijska servisna služba za pomoć na cestama ARBÖ upozoravaju vozače motornih vozila da od 1. studenoga u Austriji, prema zakonskim propisnima, automobili u prometu moraju imati na kotačima postavljene zimske gume. Zakonodavac propisuje obveznu zimsku opremu od 1. studenoga ove do 1. travnja sljedeće godine.

Za one koji se ne pridržavaju obvezne odluke o zimskim gumama, zakonodavac je predvidio izuzetno stroge kazne. Prometna policija u slučaju kontrole vlasnicima automobila koji u razdoblju od 1. studenog do 15. travnja u vožnji austrijskim cestama na kotačima nemaju zimske gume, može izreći kazne i do 5.000 eura. Ovdje pročitajte opširnije.

