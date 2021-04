Novi potres nedaleko Velike Gorice: 'Kratko je drmalo, ali dosta jako'

Danas oko 13:30 sati na području nedaleko Velike Gorice zatresao je još jedan potres. Prema prvim informacijama, bio je magnitude 2,6.

Kako navodi EMSC, potres je bio na dubini od dva kilometra, a osjetili su ga i Zagrepčani.

M2.6 #earthquake (#potres) strikes 27 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/vbq2FGMQ5z