Novo podrhtavanje kod Petrinje: Vibriranje sa zvukom grmljavine, trajalo je

Oko 5,34 sati Petrinju i okolicu zatresao je slabiji potres magnutide 2,3 po Richteru, prema podacima EMSC-a. Bio je na dubini od 2 km, 30 kilometara južno od Zagreba.

Građani iz Petrinje na EMSC-u javljalu da se osjetio kao tutanj. "Vibriranje sa zvukom grmljavine u trajanju 8-10 sekundi", napisao je korisnik iz Petrinje, dok je drugi dodao: "Evo ga za dobro jutro!".

"Lagan zvuk, škripanje sitno" napisao je korisnik iz Dugava u Novom Zagrebu.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.3 in Croatia 42 min ago pic.twitter.com/6rfWD9OXUf