Novo istraživanje rejtinga: Strahovit pad platforme Možemo, HDZ najjači, a evo kako stoji SDP

Mjesečno istraživanje stranačkih preferencija CroElecto u lipnju donosi loše vijesti za stranku Možemo!. Vladajući HDZ ima gotovo nepromijenjen rejting u odnosu na svibanj.

Da se u lipnju održavaju izbori u Hrvatskoj kao jednoj izbornoj jedinici, HDZ bi bio prvi s 24,88 posto glasova. SDP također ima isti rejting kao u svibnju, u lipnju bi ga biralo 16,63 posto ispitanika. Najveća promjena u odnosu na svibanj je rejting stranke Možemo!. Lipanjskih 10,47 posto predstavlja vrtoglavi pad od gotovo četiri postotna boda.

Pad bi se mogao povezati sa zagrebačkim gradonačelnikom, odnosno problemima u Zagrebu, s obzirom na to da je upravo u Zagrebu došlo do očitog smanjenja broja ispitanika koji bi birali Možemo!. Most, kako stvari zasad stoje, nije iskoristio priliku zasjesti na treće mjesto. Ostaje četvrti s 9,42 posto potpore.

Stranke s desnice su ojačale; Domovinski pokret podigao se na 7,09 posto, a Hrvatski suverenisti na 1,98 posto. Što se ostalih stranaka iznad jedan posto tiče, tu su HSU (2,09%), IDS (1,51%) i Centar (1,40%). Preostale stranke i liste su ispod jednopostotnog praga: Ključ Hrvatske (0,93%), Socijaldemokrati (0,70%), Fokus i Radnička fronta (po 0,47%), HGS (0,35%), Odlučnost i pravednost, Stranka rada i solidarnosti, HNS i HSS (po 0,23%), Nova ljevica, Zeleni, PGS i HSP (po 0,12%). Za neovisne liste glasalo bi ukupno 2,21 posto ispitanika, dok je neodlučnih 18,02 posto ispitanih

Istraživanje je provela agencija 2X1 komunikacije 13.6. – 26.6. na reprezentativnom uzorku od 1041 ispitanika stratificiranom po administrativnoj podjeli Republike Hrvatske na županije i njihove strukture te dodatno mjerenom po društvenim i demografskim značajkama uz brojidbenu pogrješku uzorka +/-3% prema 95- postotnom stupnju pouzdanosti