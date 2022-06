Debakl HDZ-a pomogao je Puljku koji sad može raditi što god želi

HDZ je doživio debakl, a Ivica Puljak izazivanjem izvanrednih izbora za gradonačelnika i Gradsko vijeće, značajnu pobjedu koju će morati tek formalno potvrditi u drugom krugu. Postoci koje smo dobili na kraju večeri sugeriraju da se HDZ u Splitu neće oporaviti još godinama i da njihov kandidat, liječnik Zoran Đogaš, u drugi krug dolazi samo sudjelovati, a najradije bi se već danas vratio svom uobičajenom životu, dalje od reflektora i HDZ-a. Činjenica da je službeni govor u stožeru HDZ-a nakon prvih rezultata održao Vice Mihanović, šef lokalne stranačke organizacije, govori da je Đogaš već zaboravljen, a HDZ svjestan da se njihovi problemi u velikim gradovima gomilaju i bit će jedno od gorućih pitanja za stranku uoči parlamentarnih izbora.

Kandidati koje je u Zagrebu i Splitu birao Andrej Plenković nisu prepoznati i stranka će se očigledno morati okrenuti uhodanoj mašineriji i svojoj bazi koja je na izborima ipak njihova najveća snaga. Kad su jučer počeli kapati prvi neslužbeni rezultati, odmah je u HDZ-u zavladala panika, a Đogaš je govorio o toplotnom udaru i komforu HDZ-ovih birača, koji su namjeravali pohrliti na izbore u drugom krugu.

Ako HDZ na izborima ovisi o vremenskoj prognozi, to je znak da je stranačka ispostava u potpunom rasulu. HDZ u Splitu nije mogao preko noći ovako brzo propasti, riječ je o sustavnom zanemarivanju baze i manjku odlučnosti šefa Plenkovića da se pozabavi problemima i kadroviranju.

Puljak je profitirao i zbog debakla HDZ-a i SDP-a, iako će se dugo pričati o političkoj hrabrosti i odgovornom potezu budućeg gradonačelnika, koji je zbog mnogobrojnih suprotstavljenih mišljenja i ideja u prošloj koaliciji prepustio vlast u ruke građanima i sazvao izvanredne izbore, a ušao je u njih puno slabiji nego što je izašao iz prvog kruga. Potreban mu je jedan stabilan partner za većinu u Gradskom vijeću, a to je puno bolji rezultat od onog koji je postigao kada se prvi put kandidirao za gradonačelnika, no dijelom je to plod specifičnih okolnosti i pomora bilo kakve druge opcije, a ne Puljkove avangardne političke taktike. Iako jest riječ o presedanu, Puljkov riskantni potez s izvanrednim izborima daleko je od toga da postane trend u Hrvatskoj. Nikad lošija izlaznost i nikad manje glasova budućem gradonačelniku pozivaju na oprez, jer iako je glatko dobio izbore i osvojio birače do kojih je drugim strankama teško doći, Puljak u izazovnim godinama koje slijede može učvrstiti i zabetonirati Centar na vlasti ali i lako prokockati političku karijeru, ako ne dovrši neki od kapitalnih projekata za Split, grad koji ih blokiran i zanemaren već predugo čeka.