Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAŽE SE DOBAVLJAČI

Europa se suočava s ozbiljnom nestašicom, vozačima prijete novi troškovi

Ilustracija
Emica Elvedji/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
12.05.2026.
u 07:57

Njemačka i Europa suočavaju se s ozbiljnom nestašicom baznih ulja potrebnih za proizvodnju sintetičkih maziva. Zalihe bi mogle biti iscrpljene već do lipnja, što će najteže pogoditi automobilski sektor, uključujući i električna vozila.

Glavni razlog krize je geopolitička napetost u Perzijskom zaljevu. Teretni brodovi s ključnim resursima blokirani su, a sukob između Irana i SAD-a prijeti dodatnom eskalacijom. Nakon skoka cijena goriva, vozače sada čeka i znatno skuplja zamjena ulja. Moderna vozila, pa čak i električni automobili (za podmazivanje mehaničkih dijelova), ovise o baznim uljima grupe III i polialfaolefinima (PAO). Ovi visokorafinirani sastojci imaju znatno bolja kemijska i mehanička svojstva od tradicionalnih mineralnih ulja.

Ovisnost o uvozu: Bliski istok osigurava oko 20% svjetske proizvodnje ulja grupe III. Za Europu je taj značaj još veći – čak 72% uvoza ovih ulja dolazi upravo iz te regije. Napadnute rafinerije: Primjerice, rafinerija u Bahreinu, koja proizvodi 400.000 tona godišnje, pogođena je raketom, što je dodatno smanjilo kapacitete. Europa i SAD grozničavo traže alternativne dobavljače, ali problem je i nedostatak sirovina poput etilena, koji se također doprema iz Zaljeva. Rezultat je munjevit rast “spot” cijena na burzama, što se već počelo prelijevati na krajnje kupce u servisima.

Stručnjaci savjetuju vozačima da u svojim servisima provjere:

  • Je li im potrebna zamjena ulja prije lipnja?
  • Koje specifikacije i odobrenja proizvođača njihovo vozilo zahtijeva?
  • Koliko će ih stajati litra zamjenskog ulja?

Prema procjenama ADAC-a, prosječna zamjena ulja od 100 eura mogla bi zbog rasta cijena sirovina vrlo brzo poskupjeti za dodatnih 20 eura, piše Fenix-magazin.

Savjet: Ne gomilajte zalihe

Iako situacija izgleda zabrinjavajuće, ADAC upozorava protiv “hamster-kupovine” (gomilanja zaliha). Motorno ulje ima rok trajanja od maksimalno pet godina. Kupnja velikih količina koje nećete stići potrošiti samo je nepotreban trošak, jer ćete na kraju morati platiti i njegovo zbrinjavanje kao opasnog otpada.

Hrvat pet godina živio u agoniji, liječnici nisu znali što mu je: 'Nije sličio sebi...'
Ključne riječi
automobili ulje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!