Europa se suočava s ozbiljnom nestašicom, vozačima prijete novi troškovi

Glavni razlog krize je geopolitička napetost u Perzijskom zaljevu. Teretni brodovi s ključnim resursima blokirani su, a sukob između Irana i SAD-a prijeti dodatnom eskalacijom. Nakon skoka cijena goriva, vozače sada čeka i znatno skuplja zamjena ulja. Moderna vozila, pa čak i električni automobili (za podmazivanje mehaničkih dijelova), ovise o baznim uljima grupe III i polialfaolefinima (PAO). Ovi visokorafinirani sastojci imaju znatno bolja kemijska i mehanička svojstva od tradicionalnih mineralnih ulja.

Ovisnost o uvozu: Bliski istok osigurava oko 20% svjetske proizvodnje ulja grupe III. Za Europu je taj značaj još veći – čak 72% uvoza ovih ulja dolazi upravo iz te regije. Napadnute rafinerije: Primjerice, rafinerija u Bahreinu, koja proizvodi 400.000 tona godišnje, pogođena je raketom, što je dodatno smanjilo kapacitete. Europa i SAD grozničavo traže alternativne dobavljače, ali problem je i nedostatak sirovina poput etilena, koji se također doprema iz Zaljeva. Rezultat je munjevit rast “spot” cijena na burzama, što se već počelo prelijevati na krajnje kupce u servisima.

Stručnjaci savjetuju vozačima da u svojim servisima provjere:

Je li im potrebna zamjena ulja prije lipnja?

Koje specifikacije i odobrenja proizvođača njihovo vozilo zahtijeva?

Koliko će ih stajati litra zamjenskog ulja?

Prema procjenama ADAC-a, prosječna zamjena ulja od 100 eura mogla bi zbog rasta cijena sirovina vrlo brzo poskupjeti za dodatnih 20 eura, piše Fenix-magazin.

Savjet: Ne gomilajte zalihe

Iako situacija izgleda zabrinjavajuće, ADAC upozorava protiv “hamster-kupovine” (gomilanja zaliha). Motorno ulje ima rok trajanja od maksimalno pet godina. Kupnja velikih količina koje nećete stići potrošiti samo je nepotreban trošak, jer ćete na kraju morati platiti i njegovo zbrinjavanje kao opasnog otpada.