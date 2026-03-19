Novi Tomato donosi potpunu slobodu - bez ugovora i skrivenih troškova

Tomato je predstavio novi identitet i ponudu kojom želi dodatno pojednostaviti mobilne usluge i prekinuti praksu složenih tarifa, dugoročnih obveza i nepredvidivih troškova. Novi Tomato donosi jednostavnost, fleksibilnost i digitalno korisničko iskustvo svima koji žele pouzdanu povezanost uz potpunu kontrolu nad načinima korištenja i plaćanja.

Novitet na hrvatskom tržištu koji je sada dostupan samo korisnicima Tomata je autopay opcija plaćanja. Po prvi put, uz zaprimanje računa elektroničkim putem ili na kućnu adresu te nadopunjavanje bonovima, korisnici mogu odabrati mjesečnu naplatu putem kartice, uz koju se iznos tarife naplaćuje automatski.

„Novim Tomatom korisnicima želimo vratiti slobodu izbora u korištenju mobilnih usluga - bez dugoročnog vezivanja, skrivenih troškova i kompliciranih paketa. Vjerujemo da mobilna usluga treba biti jasna, fleksibilna i dostupna pod uvjetima koje korisnik sam određuje. Novi Tomato omogućuje upravo to: potpunu kontrolu, transparentne cijene i digitalno iskustvo koje se prilagođava korisniku. Uz iste uvjete za bonove i pretplatu, Tomato danas predstavlja pouzdanu i jednostavnu alternativu tradicionalnim mobilnim tarifama“, istaknula je Maja Biočić, direktorica marketinga za privatne korisnike u A1 Hrvatska.

U središtu nove ponude nalazi se Tomatov poznati model temeljen na jedinicama - svaka jedinica preračunava se u 1 SMS, 1 minutu razgovora te 1 MB prometa, a među novim tarifama ističe se Prva, koja korisnicima na raspolaganje stavlja 105.000 jedinica za 19 eura mjesečno. Druga tarifa donosi 26.000 jedinica za 14 eura, a Treća nudi 8.500 jedinica za 9 eura mjesečno. Bez obzira na to koju od tri dostupne tarife korisnici odaberu, neiskorišteni SMS-ovi, minute i megabajti prenose se u sljedeći mjesec, čime se osigurava da dobiju upravo ono što su i platili. Isti uvjeti i cijene vrijede bez obzira na to odaberu li korisnici pretplatu ili bonove, a tarifu mogu promijeniti u bilo kojem trenutku jer ne postoji ugovorna obveza.

Novi Tomato korisnicima donosi i potpuno digitalno iskustvo: od aktivacije usluge i instalacije eSIM-a do upravljanja tarifom, praćenja potrošnje i korisničke podrške. Za neometano digitalno iskustvo korisnicima su na raspolaganju nova web stranica i nova aplikacija za pametne telefone , koji su osmišljeni za jednostavno, brzo i intuitivno upravljanje svim uslugama na jednom mjestu.