'VOJSKA JE DODANA VRIJEDNOST'

Anušić: Do 2030. bit ćemo jedna od manjih, ali najmodernijih vojski

Zagreb: Gospodarstvo i obrambena industrija u MORH-u
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Miroslav Edvin Habek/Hina
27.05.2026.
u 17:08

"Moćne i jake zemlje ne mogu provesti ono što smo mi učinili u manje od dvije godine”, istaknuo je ministar Anušić

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u srijedu je na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja Dana Hrvatske kopnene vojske rekao da je u tijeku povijesna modernizacija Hrvatske vojske te da ćemo do 2030. biti "jedna od manjih, ali najmodernijih vojski Europe i svijeta''. “Hrvatska vojska je dodana vrijednost hrvatskom narodu, hrvatskom čovjeku i hrvatskoj državi”, istaknuo je ministar Anušić koji se prisjetio hrvatskih branitelja i dragovoljaca koji su u obrani Hrvatske pristupili praktički bez naoružanja, a 1995. oslobodili su hrvatskih teritorij.

Govoreći o povijesnom kontekstu razvoja Oružanih snaga, rekao je da se nakon Domovinskog rata smanjio broj vojnika i opremanje Hrvatske vojske, za razliku od danas kada je, kako je istaknuo, u tijeku povijesna modernizacija Hrvatske vojske “Do 2030. godine bit ćemo jedna od manjih, ali najmodernijih vojski Europe i svijeta – imat ćemo u potpunosti razvijenu Hrvatsku kopnenu vojsku, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatsku ratnu mornaricu i imat ćemo nove sposobnosti i znanja koje Oružane snage do sada možda nisu imale”, kazao je ministar Anušić. Osvrnuo se i na temeljno vojno osposobljavanje što je, uz modernizaciju Hrvatske vojske, najveći projekt Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH.

“S temeljnim vojnim osposobljavanjem popunit ćemo profesionalni dio Oružanih snaga i u potpunosti imati spremnu pričuvu, odnosno dovoljan broj pričuvnika”, kazao je. Posebno je istaknuo da čak 97 posto mladih želi ići na temeljno vojno osposobljavanje (TVO), a samo ih se oko tri posto poziva na prigovor savjesti. To je veliki uspjeh, ocijenio je i najavio da će se kapaciteti za temeljno vojno osposobljavanje dodatno proširiti. “Dok je Hrvatska praktički u godinu i pol dana ponovno uvela vojno osposobljavanje, od izmjene zakona do prvih ročnika u vojarnama, druge zemlje još ne mogu donijeti ni političku odluku da ponovno uvode obveznu vojnu obuku. Moćne i jake zemlje ne mogu provesti ono što smo mi učinili u manje od dvije godine”, istaknuo je ministar Anušić. 

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin zahvalio je obiteljima pripadnika Hrvatske kopnene vojske: “Od ratnih dana oni su ti koji čekaju, ohrabruju i daju snagu našim vojnicima. Bez njihove potpore ne bi bilo ni ove snage, ni ove spremnosti, ni ovog zajedništva”. Zahvalio je i braniteljima, a spomenuo je i važnost ulaganja u moderne sposobnosti Hrvatske kopnene vojske – tenkova Leopard, vozila pješaštva Bradley, raketnih sustava Himars i haubica Caesar.

Svečanosti u Domu HV-a ''Zrinski'' u Karlovcu na kojoj su uručene pohvale, nagrade i promaknuća istaknutim pripadnicima Hrvatske kopnene vojske sudjelovali su, između ostalih, i izaslanik predsjednika Republike - savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Ključne riječi
Tihomir Kundid ivica olujić Blaž Beretin Hrvatska vojska Ivan Anušić

