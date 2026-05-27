Ako se isplativost krije u nekretnini, zašto se onda prodaje, a ako se nalazi u novcu, zašto ga se kupac lišava

Prije dvadesetak godina na nekom od srednjodalmatinskih otoka policija je upala u jedan "vrtal" zbog dojave da se u njemu uzgaja marihuana. Zatekla je vremešni bračni par, koji je bez imalo oklijevanja priznao svoju inkriminiranu radnju, ali ne pokazujući očekivanu reakciju nekoga tko je uhvaćen u zabranjenoj raboti. Kao da i nisu osjećali krivnju zbog toga što su radili nešto nezakonito i štetno, slijedeći mlade na njihovu krivom putu. Jedan od policajaca, gotovo preneražen činjenicom da se radi o starijim ljudima iako se taj "posao" nekako vezuje za mlađu dob, radoznalo ih upita: "Ma kako vam se u vašim godinama da baviti ovim stvarima? Kakav ste to primjer mladima?" Na to mu "nonica" odgovori: "Ma kad se isplati, sine moj; isplati se!" Sve skupa izgledalo je nekako bolesno smiješno, istodobno naivno i kriminalno, iznenađujuće i očekivano, zbunjujuće i realno. Naprosto "isplati se!", a sve što se isplati zvuči posve normalno i opravdano.