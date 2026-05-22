Hrvati otkrili bizarna pitanja s razgovora za posao: 'Pitali su me znam li s čim se i kako čisti WC'

'Koje je najgluplje pitanje s kojim ste se susreli na razgovoru za posao?', tako glasi objava na Redditu koja je postala ispušni ventil za stotine Hrvata frustriranih modernim selekcijskim procesima. Autor se požalio na 'dva do tri sata mrcvarenja s totalno nebitnim i glupim pitanjima', nakon čega poslodavci često ne udostoje kandidate ni povratnom informacijom. Sudeći po više od 200 komentara, njegovo iskustvo nije jedino.

Rasprava je otkrila čitav spektar bizarnih pitanja koja naizgled nemaju nikakve veze s radnim mjestom. Jedan od najpopularnijih komentara, s više od stotinu glasova, opisuje situaciju u kojoj je kandidatkinju za voditeljsku poziciju ispitivačica 'mrtvo hladno' pitala zna li 's čim i kako se čisti WC'. Druge je pak zanimalo koja bi životinja bili da mogu birati, kako bi slijepoj osobi opisali boje ili koje bi voće bili. Neki su poslodavci otišli i korak dalje, pa su kandidate pitali što su po horoskopu kako bi provjerili "kompatibilnost" za rad u kopirnici. Iako se ovakva pitanja ponekad koriste za procjenu kreativnosti i snalažljivosti, kandidatima najčešće ostavljaju dojam neprofesionalnosti i gubljenja vremena.

Osim neobičnih, mnogi su se susreli i s pitanjima koja duboko zadiru u privatnost i često su na rubu zakona. 'Imate li djece i planirate li ih imati?', 'Imate li dečka/curu?' i 'S kim živite?', samo su neka od pitanja koja su postala gotovo uobičajena praksa, iako nemaju nikakve veze s kvalifikacijama za posao. Jedan je korisnik podijelio šokantno iskustvo gdje ga je poslodavac, stariji i akademski obrazovan čovjek, pitao: 'J**** li ti što osim svoje žene?'. Jedan korisnik napisao je da su ga pitali 'Kada bi mogao birati, koja bi životinja bio', dok je drugi napisao da su ga pitali 'Kako bi opisao boje slijepoj osobi'.

Korisnici su se dotaknuli i drugih frustrirajućih aspekata potrage za poslom, poput višesatnih razgovora u nekoliko krugova za radna mjesta s plaćom tek nešto višom od minimalne. Posebno iritantnim smatraju pitanje 'Gdje se vidite za pet godina?', znajući da je u toj tvrtki fluktuacija radnika tolika da rijetki ostanu i pet mjeseci. Potpuni izostanak povratne informacije nakon što kandidat uloži sate u pripremu i razgovor postao je pravilo, a ne iznimka, što ostavlja gorak okus i narušava ugled poslodavca na tržištu gdje radne snage sve više nedostaje.

Dok se poslodavci bore s nedostatkom radnika i pokušavaju privući talente, iskustva s Reddita pokazuju da je selekcijski proces često prva i najveća prepreka. Čini se da je krajnje vrijeme da shvate kako razgovor za posao nije jednosmjeran proces - ne biraju samo oni kandidata, već u istoj mjeri i kandidat bira njih.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje.